Çocuklarda ‘Güvercin Göğüs’

Bazı çocuklar denize girmek istemiyor, spor derslerinde üzerini değiştirmekten çekiniyor ya da sürekli bol kıyafetler giymeyi tercih ediyor. Aileler bunu çoğu zaman ergenlik dönemi utangaçlığı olarak değerlendirse de altında göğüs duvarı şekil bozuklukları yatabiliyor.

GÖĞSÜNÜ SAKLIYORSA DİKKAT!

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Demirkaya, göğüs duvarı şekil bozuklukları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Demirkaya, erken tanı ve doğru tedaviyle çocukların hem sağlıklı bir yaşama hem de özgüvenlerine kavuşabileceklerini belirtti.

ERGENLİKTE SIK GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Demirkaya, göğüs kemiğinin içe çökük olmasıyla ortaya çıkan kunduracı göğsü (pektus ekskavatum) ile göğüs kemiğinin dışa doğru çıkıntı yaptığı güvercin göğsü (pektus karinatum) rahatsızlıklarının çocukluk ve ergenlik döneminde sık görüldüğünü söyledi.

ÖZGÜVEN KAYBI YAŞIYOR

Prof. Dr. Demirkaya, "Bu çocukların bir kısmı denizde tişörtünü çıkarmak istemiyor, yüzmeye gitmekten kaçınıyor ya da okulda soyunma odalarında arkadaşlarından uzak duruyor. Aslında yaşadıkları en büyük sorun çoğu zaman fiziksel değil, özgüven kaybı oluyor" dedi.

KALP VE AKCİĞERLERİ DE ETKİLİYOR

İLERİ derecedeki vakalarda göğüs kafesindeki şekil bozukluğunun kalp ve akciğerleri de etkileyebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Demirkaya, şu belirtilere dikkat çekti:

Çabuk yorulma

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Çarpıntı hissi

Spor yaparken performans düşüklüğü

BÜYÜK KESİLER YERİNE KAPALI AMELİYAT

Ameliyat gereken hastalarda günümüzde büyük kesiler yerine kapalı yöntemlerin tercih edildiğini söyleyen Prof. Dr. Demirkaya, "Nuss' yöntemi ile göğüs kafesi minimal invaziv cerrahiyle düzeltilebilir. Amacımız sadece göğsün görünümünü düzeltmek değil; çocuğun daha rahat nefes almasını, spor yapabilmesini ve yeniden özgüven kazanmasını sağlamak. Ameliyat sonrası çocuklar sosyal hayata daha rahat katılır. Bizim için de başarı yalnızca ameliyatın iyi geçmesi değildir. Yıllarca göğsünü saklayan bir çocuğun ameliyattan sonra dik yürüyerek gülümsemesi, spor yapmaya başlaması ve kendini özgüvenli hissetmesi en büyük mutluluğumuzdur. Çocuklarımızın yalnızca sağlıklı nefes almasını değil, özgüveni yüksek, mutlu ve toplumla barışık bireyler olarak yetişmesini istiyoruz" dedi.



AİLELERE ÖNEMLİ UYARILAR!

Ailelerin en çok merak ettiği konunun ameliyat olduğunu belirten Prof. Dr. Demirkaya, önemli uyarılarda bulundu: "Her hasta cerrahiye ihtiyaç duymaz. Çocuğun yaşı, göğüs duvarındaki bozukluğun derecesi, kalp ve akciğer üzerindeki etkisi ile psikolojik durumu birlikte değerlendirilir. Özellikle 'güvercin göğsü' olan birçok çocukta erken dönemde kullanılan özel korselerle başarılı sonuçlar alınabiliyor. Ancak ailelerde bunu fark ettikten sonra 'Biraz daha büyüsün sonra bakarız' anlayışı olabiliyor. Bu doğru bir bakış açısı değil. Erken değerlendirme ve teşhisle tedavi seçenekleri de artar."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör