Yazın göz lazer ameliyatı yapılır mı?

Yaz döneminde göz lazer ameliyatı yapılır mı?' sorusunun peşine düştüm. Dünyagöz Suadiye Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Başak Bostancı ile 'lazer göz cerrahisinin ne zaman yapılması' konusunu konuştum. Doç. Dr. Bostancı, mevsimin tek başına lazer cerrahisine engel oluşturmadığını ancak uygulama tarihinin hastanın yaşam planına göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Bakın neler anlattı…

YAZ AYLARI ENGEL DEĞİL

Doç. Dr. Bostancı, göz lazer ameliyatının yazın da yapılabileceğini, önemli olanın sıcaklık değil; ameliyat sonrası ilk haftalarda güneş ışınlarından (UV) korunmak, deniz-havuz gibi enfeksiyon risklerinden kaçınmak ve doktorun verdiği damlaları düzenli kullanmak olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Lazer cerrahisi yaz aylarında da uygun hastalarda değerlendirilebilir. Burada önemli olan, ayrıntılı göz muayenesinin yapılması ve hastanın tatil programının işlem sonrası kontrol süreciyle birlikte planlanmasıdır. Deniz veya havuz tatilinden hemen önce yapılan uygulamalar, hastanın hekim önerilerine uyumunu zorlaştırabilir. Bu nedenle zamanlamayı son güne bırakmamak gerekir."

GÖZ YAPISINA GÖRE DEĞERLENDİRİLİR

Doç. Dr. Bostancı, lazer cerrahisinde amacın hastayı belirli bir yönteme yönlendirmek değil; göz yapısına ve ihtiyaçlarına uygun yöntemi belirlemek olduğunun altını çizerek, "SMILE PRO bazı hastalar için uygun bir seçenek olabilirken, başka bir hastada farklı bir yöntem daha doğru olabilir. Güvenli bir planlama için detaylı tetkik ve doğru hasta seçimi önceliklidir" diye konuştu.

HANGİ HASTAYA HANGİ LAZER YÖNTEMİ?

Hangi hastaya hangi lazer yönteminin uygulanabileceği konusunda önemli bilgiler veren Doç. Dr. Bostancı, şunları söyledi: "SMILE PRO, miyop ve astigmatın düzeltilmesine yönelik kullanılan, korneada flep oluşturulmadan küçük bir kesiden uygulanan lazer yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak yalnızca göz numarası, hastanın yönteme uygun olup olmadığını belirlemek için yeterli olmayabiliyor. Kornea kalınlığı ve yapısı, göz numarasının son dönemde değişip değişmediği, göz kuruluğu, yaş ve eşlik eden göz hastalıkları ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Muayene sonucunda SMILE PRO, LASIK, PRK veya farklı bir yöntemin hasta için daha uygun olabileceğine karar verilebiliyor."

TATİL PLANI İYİLEŞME SÜRECİNE GÖRE DÜZENLENMELİ

Smile PRO'nun küçük kesili ve flepsiz yapısının, uygun hastalarda günlük yaşama dönüş sürecini destekleyebildiğini belirten Doç. Dr. Bostancı, "Ancak görmenin netleşme süresi ve göz yüzeyinin iyileşmesi kişiden kişiye değişebilir. İşlem sonrasında ilaçların düzenli kullanılması ve planlanan kontrollerin aksatılmaması gerekiyor. İlk dönemde göze su kaçırılmaması, gözün ovuşturulmaması ve tozlu ortamlardan korunması önerilebiliyor. Deniz ve havuza dönüş zamanı ise muayene bulgularına göre hekim tarafından belirleniyor. Hastalar çoğu zaman işlemin hemen ardından tüm yaz aktivitelerine dönebileceklerini düşünüyor. Oysa gözün iyileşmesi için belirli bir süreye ihtiyaç olabilir. Deniz, havuz, yoğun güneş ve spor planları hekimin önerdiği takvime göre düzenlendiğinde süreç daha sağlıklı ilerleyebilir" ifadelerini kullandı.

KONTAKT LENSLE DENİZE VE HAVUZA GİRMEYİN!

Yaz döneminde lazer cerrahisini değerlendiren hastaların önemli bir bölümünün kontakt lens kullanıcıları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bostancı, şu uyarılarda bulundu: "Kontakt lensle denize veya havuza girmek, mikroorganizmaların göz yüzeyine taşınmasına ve ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle lenslerin suyla temasından kaçınılması önem taşıyor."