Yumurtayı yıkamayın açık süte güvenmeyin

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, tüketicilerin doğru bildiği yanlışlar konusunda vatandaşları uyardı. İşte gıdada doğru bilinen yanlışlar:
Plastik kapların üzerinde "gıda ile temasa uygundur" ifadesi veya "çorba kaşığı", "su şişesi" ya da "kahve makinesi için" gibi ifadeler veya sembolün bulunmalı.
Hasar görmüş plastik kaplar kullanılmamalı.
Hazır ambalajlı yumurtalar yıkanmadan, kendi ambalajında veya gıda ile temasa uygun kapaklı kaplarda, buzdolabında muhafaza edilmeli.
Özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için sağlık açısından tehlike oluşturacağı için açıkta satılan ve evde kaynatılan sütler tüketilmemeli.