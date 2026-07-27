Gece yarısı uyanmak normal mi?

Gecenin bir yarısı aniden uyanıp yeniden uykuya dalmakta zorlandığınız oluyor mu? Uyku uzmanları gece uyanmanın olağandışı olmadığını söylüyor. Uyku fizyoloğu Stephanie Romiszewski, "Bize, kesintisiz bir şekilde tek parça halinde uyumamız gerektiği öğretiliyor. Oysa uyku tıbbında bildiğimiz şey, gece uyanmanın aslında son derece yaygın olduğu" diyor. BBC Türkçe'nin haberine göre uyku, hafif uykudan derin uykuya uzanan ve yaklaşık 90 dakika süren döngüler halinde gerçekleşiyor. Uyku araştırmacılarına göre sağlıklı yetişkinler, gece boyunca tekrarlanan bu döngüler sırasında iki ila dört kez uyanıyor.

İLK YARIDA DERİN UYKU BASKIN



Bu uyanmalar çoğu zaman yalnızca birkaç saniye sürüyor ve birçok kişi uyandığını hatırlamıyor. Gecenin ilk yarısında derin uyku daha baskınken sabaha doğru uyku hafifliyor. Bu nedenle küçük rahatsızlıklar bile uyanmanıza yol açabiliyor. Dolayısıyla birçok kişi, uyanma anları uykunun daha hafif evrelerine denk geldiği için sabaha karşı uyandığını fark ediyor. Uzmanlara göre sorun, kişinin tamamen uyanması ve beyninin yeniden uykuya dalamayacağına ilişkin düşünceler üretmeye başlamasıyla ortaya çıkıyor. Bu sırada uyanıklığı artırmaya yardımcı olan kortizol hormonunun seviyesi de kademeli olarak yükseliyor. Normal koşullarda bu değişiklik fark edilmiyor. Ancak beyin, uyanmayı endişeyle ilişkilendirmeye başladığında kortizol seviyesinde ani bir artış yaşanabiliyor ve yeniden uykuya dalmak zorlaşabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör