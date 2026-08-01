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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Günümüz çocukları daha güçsüz

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Günümüz çocukları daha güçsüz
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Fransa merkezli Euronews sitesinde yayımlanan bir araştırmada günümüz çocuklarının geçmişteki akranlarına göre fiziksel kondisyonları kıyaslandı. Çalışmayı İspanya'daki Zaragoza Üniversitesi araştırmacıları gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında 20 Avrupa ülkesinden 1965-2023 yılları arasında 6-16 yaş grubundan 417 bin 362 katılımcının verileri incelendi. Buna göre Avrupa'daki çocukların fiziksel durumu, son 60 yılın neredeyse tüm dönemlerinden daha vahim. Günümüzde gençler, ekran başında, dışarıda geçirdiklerinden çok daha fazla vakit geçirdikleri için güç, esneklik ve vücut kompozisyonu açısından yeterli düzeyde değiller. Araştırmacılar çocukluk ve ergenlikte fiziksel aktivitelerin çok önemli olduğunun ve günde en az 60 dakika orta veya yoğun tempolu bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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#AVRUPA #FRANSA #İSPANYA

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Günümüz çocukları daha güçsüz
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