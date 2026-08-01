İnternette uzun süre kalmak stresi artırıyor

Almanya
'daki Duisburg-Essen Üniversitesi'nin akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada 900 yetişkin katılımcının internet kullanımı gözlemlendi. Katılımcılar, internet kullanımının sıklığına bağlı olarak hastalık derecesinde, riskli ve risksiz olarak üç gruba ayrıldı. Araştırma internet kullanımları problematik seviyede olan katılımcıların daha kötü bir ruh halinde ve daha stresli oldukları, çevrim içi geçirilen vakit arttıkça hayatın diğer alanlarında daha "çevrim dışı" kaldıklarını ortaya koydu. Çalışmanın yardımcı yazarı Silke M. Müller "İnternet kullanıcılarının sadece küçük bir kısmının hastalık derecesinde olduğunu belirtmek isteriz. İnternet kullanmak eğlence ve/veya rahatlama getirebilir ancak egzersiz yapmak, hava almaya çıkmak ve arkadaşlarla vakit geçirmek gibi bize iyi gelen diğer aktiviteleri de aksatmamak gerekiyor" diyerek internet kullanımının her türlüsünün kötü sonuçlara yol açmadığını, sadece problematik ve aşırı kullanımın sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.