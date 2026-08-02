Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Yapay zekâ beyin yaşımızı ölçüyor
Giriş Tarihi: 2.08.2026

Yapay zekâ beyin yaşımızı ölçüyor

DIŞ HABERLER
Yapay zekâ beyin yaşımızı ölçüyor
  • ABONE OL
ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, bir kişinin uyku halindeki beyni hafıza sorunları başlamadan çok daha önce bunama belirtilerini gösteriyor. Yapay zekâ sitemiyle uyku sırasında beyin aktivitelerinin incelendiği araştırmada, yaşları 40 ile 94 arasında değişen 7 bin kişinin verileri analiz edildi. Sistem, uyku sırasında beyin dalgalarını analiz ederek kişinin "beyin yaşını" tahmin etti. Araştırmacılar, beynin kişinin gerçek kronolojik yaşından daha yaşlı görünmesi durumunda demans riskinin arttığını belirledi. Sistemin demansın erken teşhisi için olası bir araç olabileceği kaydedildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yapay zekâ beyin yaşımızı ölçüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA