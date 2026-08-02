Yapay zekâ beyin yaşımızı ölçüyor

ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, bir kişinin uyku halindeki beyni hafıza sorunları başlamadan çok daha önce bunama belirtilerini gösteriyor. Yapay zekâ sitemiyle uyku sırasında beyin aktivitelerinin incelendiği araştırmada, yaşları 40 ile 94 arasında değişen 7 bin kişinin verileri analiz edildi. Sistem, uyku sırasında beyin dalgalarını analiz ederek kişinin "beyin yaşını" tahmin etti. Araştırmacılar, beynin kişinin gerçek kronolojik yaşından daha yaşlı görünmesi durumunda demans riskinin arttığını belirledi. Sistemin demansın erken teşhisi için olası bir araç olabileceği kaydedildi.