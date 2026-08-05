Dikkat! Eyyam-ı bahur sıcakları çarpmasın

Ağustos ayı ile birlikte daha da artan aşırı sıcaklar; sıcak çarpmasından kalp ve böbrek sorunlarına kadar ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirebiliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanlar için tehlike daha da büyük. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Bakcan, alınacak basit ancak etkili önlemlerle, kavurucu sıcaklarda sağlığı korumanın mümkün olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Uzm. Dr. Bakcan, "Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın" uyarısında bulunarak, "Yaz aylarında güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği 11.00-16.00 saatleri, sıcaklığın en yoğun hissedildiği zaman dilimidir. Mümkünse bu saatlerde dışarı çıkılmamalıdır" dedi.

GÜN BOYU DÜZENLİ SU TÜKETİN

Sıcak havalarda sıvı ihtiyacının belirgin şekilde arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Bakcan, "Günlük su tüketimi kişinin yaşı, kilosu ve sağlık durumuna göre değişmekle birlikte, kilogram başına en az 30 ml olmalı; çoğu yetişkin için bu miktar yaklaşık 3 litreye kadar çıkabilmektedir. Suyun yanı sıra ayran, süt, sade maden suyu ve şekersiz komposto gibi içecekler de tüketilebilir" dedi.

HAFİF BESLENİN

Ağır, yağlı ve kızartılmış yiyecekler yerine sindirimi kolay besinler tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Bakcan, şu tavsiyelerde bulundu: "Kahvaltıda az yağlı peynirler, taze sebzeler ve zeytin; ana öğünlerde ise ızgara veya haşlama yöntemleriyle hazırlanmış yemekler tüketilmelidir. Sebze ve meyveler vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Uzun süre aç kalınmasına neden olan şok diyetlerden de kaçınılmalıdır."

KRONİK HASTALIĞI OLANLARA UYARI

"Kronik hastalığınız varsa sıcaklara karşı daha dikkatli olun" diyerek, uyaran Uzm. Dr. Bakcan, şunları söyledi: "Hipertansiyon, diyabet, kalp ve böbrek hastaları sıcak havalardan daha fazla etkilenebilir. Bu nedenle serin ortamlarda bulunmaları, düzenli sıvı tüketmeleri ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önem taşır. İlaç dozlarında veya kullanım saatlerinde değişiklik yapılması gerekiyorsa mutlaka hekim görüşü alınmalıdır."

HAYATİ RİSK OLUŞTURABİLİR

Sıcak çarpmasının, yaz aylarının en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Bakcan, şunları söyledi: "Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, davranış değişiklikleri, aşırı halsizlik, ağız kuruluğu, terlemenin azalması ve vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması en önemli belirtiler arasındadır. Aşırı sıcağa maruz kalınması sonucunda ısı krampları, ısı yorgunluğu, ısı senkopu, rabdomiyoliz ve ısıya bağlı döküntüler gibi hastalıkların yanı sıra; kalp, dolaşım, solunum, böbrek ve sinir sistemini etkileyen sağlık sorunları, psikiyatrik etkiler ve uyku bozuklukları da görülebilir. Duruma erken müdahale edilmediğinde çoklu organ yetmezliği gibi hayati risk oluşturan ciddi tabloların gelişebileceği unutulmamalıdır."