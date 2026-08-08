Güneş kabusunuz olmasın!

Yaz mevsimi; güneş, deniz ve açık havada geçirilen keyifli zamanlarla özdeşleşse de cilt sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken birçok riski de beraberinde getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Afacan Yıldırım, bu konuda önemli bilgiler verdi.

KORUYUCU ŞART

Yaz aylarında en sık görülen cilt problemlerinin başında güneş yanıklarının geldiğini söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, "Özellikle çocuklarda ve ilk güneş maruziyetlerinde kızarıklık, ağrı, ciltte sıcaklık artışı ve su toplaması görülebilir. Tekrarlayan güneş yanıkları, ilerleyen yıllarda cilt lekeleri, erken yaşlanma belirtileri ve cilt kanseri riskini artırabilir. Bu nedenle dışarı çıkmadan 20 dakika önce, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan SPF 50+ güneş koruyucu kullanılmalı, ürün her 2-3 saatte bir ve deniz, havuz veya yoğun terleme sonrasında yeniden uygulanmalı. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkılmamalı; şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu giysilerle fiziksel korunma da ihmal edilmemelidir" diye konuştu.

LEKELENMEYE KARŞI

Yazın, ultraviyole ışınlarının etkisiyle özellikle yüz bölgesindeki cilt lekelerinin belirginleştiğini söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, "Bu nedenle güneş koruyucu kullanımı yalnızca tatil dönemlerinde değil, günlük yaşamda da cilt bakımının vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. Ayrıca ciltte yeni oluşan, büyüyen veya renk değiştiren lekeler fark edildiğinde zaman kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır" dedi.

TERLEME AKNEYİ ARTIRIYOR

"Yazın artan terleme, yanlış güneş koruyucu seçimi ve yoğun makyaj kullanımı akne oluşumunu artırabilir" diyen Doç. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra şapka, kask veya spor ekipmanlarının ciltte oluşturduğu sürtünmeye bağlı olarak da sivilceler gelişebilir. Bu nedenle gözenekleri tıkamayan güneş koruyucular tercih edilmeli, gün sonunda cilt nazik temizleyicilerle özenle arındırılmalıdır. Bu basit cilt bakım alışkanlıkları, yaz aylarında gözeneklerin tıkanmasını önlemeye ve akne oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olur."

İSİLİK TEHLİKESİ

Yüksek sıcaklık ve terlemenin, bebeklerde ve cilt kıvrımlarında isilik olarak bilinen döküntülerin ortaya çıkmasına neden olabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, şunları söyledi: "Kaşıntılı, küçük kırmızı kabarıklıklarla kendini gösteren bu tabloyu önlemek için serin ortamlarda bulunmak, pamuklu ve bol kıyafetler tercih etmek, terli kıyafetlerle kalmamak önem taşır. Yağlı kremler yerine hafif yapılı nemlendiriciler kullanılmalı, cildi tahriş edebilecek sıcak duşlardan kaçınılmalı. Döküntülere ateş, iltihap, yaygın kızarıklık veya huzursuzluk eşlik ediyorsa hemen dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır."

EGZAMASI OLANLARA UYARILAR

Doç. Dr. Yıldırım, deniz suyu, havuzdaki klor ve sık duş alma alışkanlığının, egzaması bulunan kişilerde cilt bariyerini zayıflatarak kuruluk, pullanma ve kaşıntıyı artırabildiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: "Deniz veya havuz sonrasında kısa bir duş alınması ve ilk birkaç dakika içinde nemlendirici uygulanması cildin korunmasına yardımcı olur. Duşta sıcak su yerine ılık su tercih edilmeli, cildi kurutabilecek parfümlü sabun ve temizleyicilerden kaçınılmalıdır."

MANTAR ENFEKSİYONLARI SIK GÖRÜLÜYOR

Sıcak ve nemli ortamların, mantar enfeksiyonlarının gelişmesi için de uygun koşullar oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Bu enfeksiyonlar özellikle ayak, kasık ve koltuk altı gibi terlemenin yoğun olduğu bölgelerde daha sık görülür ve kaşıntı, kızarıklık, kötü koku ile soyulma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Enfeksiyon riskini azaltmak için ayakların kuru tutulmasına özen gösterilmeli, çoraplar düzenli olarak değiştirilmeli ve ayakkabılar her kullanım sonrasında havalandırılmalıdır. Havuz ve ortak duş alanlarında çıplak ayakla dolaşılmaması, terlik kullanılması da alınabilecek koruyucu önlemler arasında yer alır" dedi.