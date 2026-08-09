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Giriş Tarihi: 9.08.2026

Yediklerinizi değiştirin uzun yaşayın

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Yediklerinizi değiştirin uzun yaşayın
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New Scientist dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, beslenme rutininde yapılan değişikliklerin insan ömrüne 10 yıl ekleyebileceği belirtiliyor. Araştırma, sağlıklı bir yaşamın temelinde çocukluk ve gençlik dönemindeki beslenme alışkanlıklarında saklı olduğuna dikkat çekiyor. Kanser, diyabet ve kalp rahatsızlıklarını hafifletmek için beslenme düzenini değiştirmek önem taşıyor. Kanada Montreal Üniversitesi'nde yapılan bir başka araştırma, 40 yaşında tüketilen besinlerin 70 yaşındaki yaşam kalitesinde belirleyici olduğunu saptadı. Öte yandan, meyve, sebze, tahıl ve baklagil tüketenlerin sağlıklı bir yaşamın izlerini taşıdığı gözlemleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Yediklerinizi değiştirin uzun yaşayın
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