Zayıflama geni bulundu

İngiltere
merkezli Nature dergisinde yayımlanan bilimsel bir çalışma, insan metabolizmasının enerjiyi daha hızlı yakmasına olanak tanıyan nadir bir gen mutasyonunu tespit etti. Bu mutasyonun, 7 bin kişiden birinde görüldüğü kaydedildi. Genin işlevselliği sekteye uğradığında, organizma enerjiyi depolamak yerine yakıyor. Bu genetik işlev kaybı mutasyonuna sahip bireylerde, obezite ve Tip 2 diyabet
riskinin yüzde 60 oranında daha düşük olduğu belirtiliyor. Deneylerde, bu mutasyonu taşıyan deneklerde kilo alımının yavaşladığı ve kansere karşı direncin arttığı saptandı. Uzmanlar, genin her iki kopyasının da devre dışı hale gelmesi durumunda kalp hastalıkları riski uyarısında bulunuyor.