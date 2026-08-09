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Zayıflama geni bulundu

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Zayıflama geni bulundu
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İngiltere merkezli Nature dergisinde yayımlanan bilimsel bir çalışma, insan metabolizmasının enerjiyi daha hızlı yakmasına olanak tanıyan nadir bir gen mutasyonunu tespit etti. Bu mutasyonun, 7 bin kişiden birinde görüldüğü kaydedildi. Genin işlevselliği sekteye uğradığında, organizma enerjiyi depolamak yerine yakıyor. Bu genetik işlev kaybı mutasyonuna sahip bireylerde, obezite ve Tip 2 diyabet riskinin yüzde 60 oranında daha düşük olduğu belirtiliyor. Deneylerde, bu mutasyonu taşıyan deneklerde kilo alımının yavaşladığı ve kansere karşı direncin arttığı saptandı. Uzmanlar, genin her iki kopyasının da devre dışı hale gelmesi durumunda kalp hastalıkları riski uyarısında bulunuyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İNGİLTERE #TİP 2 DİYABET

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Zayıflama geni bulundu
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