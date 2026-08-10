Parmak arası terlikler zararlı mı?

Parmak arası terlikler, kavurucu sıcaklarda her zaman popüler bir çözüm olarak görülüyor. Parmak arası terliklerin ayak sağlığına zararlı olduğuna dair yaygın bir inanış var. Bu model terliklerin ayaklara zarar verip vermediğine dair İngiltere'de ayak sağlığı uzmanı olan Dr. Helen Branthwaite bir açıklama yaptı.

'AYAKLAR YANA AÇILABİLİR'

Dr. Helen Branthwaite, bu durumun aslında daha çok kış sezonundan sonra yaz mevsimine geçişle ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ayağınıza çok sıkı oturan bir ayakkabıdan sonra doğrudan terlik giymeye geçtiğinizde birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu, ayağınızın normalden daha fazla zorlanması anlamına gelir ve bu da sakatlanmaya daha yatkın hale gelmenize neden olur. Çünkü ayak zamanla şekil değiştirmeye başlar ve biraz yayılma eğilimi gösterir. Şöyle düşünün: Sürekli korse giyerseniz ve sonra korseyi çıkarırsanız, vücudunuzda sarkmalar görmeniz mümkün. Parmak arası terlik giyildiğinde ayaklar zamanla yanlara doğru açılabilir ve şekil değiştirebilir. Topuk korumasız hale gelebilir ve daha fazla darbeye maruz kalabilir. Bu terlikler ayak bileği eklemine de az destek veriyor. Ayak parmakları aşırı kavrama eğiliminde olduğu için de su toplanmalarına neden olabilir."

MUTLU AYAKLAR İÇİN ÖNERİLER

Ayak sağlığı uzmanı Dr. Helen Branthwaite'den ayak bakımına dair en önemli ipuçları:

■ Ayakkabının tabanına ve yapıldığı malzemeye dikkat edin. Bu, ayağınızın nasıl hareket edeceğini ve nasıl yürüyeceğinizi etkileyecektir.

■ Eğer terliklerinizi ikiye bükebiliyorsanız, normal ayakkabınızın taşıyacağı ekstra yükü kaldırabilecek kadar güçlü olup olmadığını kendinize sorun.

■ Ayaklarınızın durumunu kontrol etmeyi unutmayın; terlik gibi açık ayakkabılarda deri hızla kuruyabilir. Bazen bu durumu topuğunuz sertleşene ve tırnaklarınız kırılgan görünmeye başlayana kadar fark etmeyebilirsiniz.

■ Her gün ayaklarınıza nemlendirici sürün.

■ Ayaklarınız sürekli değişir, bu yüzden düzenli olarak ayak numaranızı ölçtürün. Başlangıçta 36 numara giyiyor olmanız, her zaman 36 numara kalacağınız anlamına gelmez.