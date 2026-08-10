Sıcaklarda egzersiz yaparken kaçınmanız gereken 5 hata

Yüksek sıcaklıklar egzersiz performansını düşürürken, uzmanlar sıcak havalarda spor yapanları 5 yaygın hataya karşı uyarıyor:

1. Çok kısa sürede fazla yüklenmek

Bazı kişiler sıcak havalarda egzersizlerinin yoğunluğunu ve süresini azaltmaktan fayda görebilir. Kişisel antrenör Luis Tibbles, "Hava sıcaklığı 10-15 derece daha düşükmüş gibi aynı performansı gösterebileceğinizi düşünmeyin. Kalp atış hızınızı kademeli olarak yükseltin" ifadelerini kullanıyor.

2. Günün en sıcak saatlerinde egzersiz yapmak

Tibbles, "Sıcaklıkların 30-35 dereceye ulaştığı dönemlerde egzersiz yapmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz" diyor. Bunun yerine sabahın erken saatlerinde antrenman yapılabileceğini ya da sıcaklıkların düştüğü akşam saatlerinin beklenebileceğini belirtiyor.

3. Egzersiz sırasında yalnızca su içmek

Tibbles, "Sadece egzersiz sırasında sıvı alıyorsanız neredeyse çok geç kalmış olabilirsiniz çünkü vücudunuz büyük ihtimalle zaten susuz kalmıştır. Günde en az yaklaşık 2-4 litre su içilmesini öneriyorum" diyor.

4. Soğumayı beklemeden yemek yemek

Baş antrenör, "Örneğin, 30 derece sıcaklıkta dışarıda bir koşuyu yeni tamamladıysanız, vücudunuza biraz soğumasına zaman tanıyın.

Sonra su için ve yemek yiyin" diyor.

5. Uyarı işaretlerini görmezden gelmek

Tibbles, "Alışılmadık derecede başınız dönüyorsa veya mide bulantısı, hastalık hissi ya da bayılacakmış gibi olma durumu yaşamaya başladıysanız, bu egzersizin hızını hemen azaltmanız ve durmanız gerektiğinin açık bir işaretidir" diyor.