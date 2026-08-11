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Giriş Tarihi: 11.08.2026

Üç faktör demansı 13 yıl geciktiriyor

Üç faktör demansı 13 yıl geciktiriyor
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Yeni bir araştırmaya göre, orta yaşta damar sağlığını korumak demanssız geçirilen yaşam süresini önemli ölçüde uzatabiliyor. 48 ile 68 yaşları arasında normal tansiyona sahip olmak, diyabet bulunmaması ve sigara kullanmamak, demanssız yaşam süresine ortalama 13 yıl eklenmesiyle ilişkilendirildi. Araştırmacılar, 12 binden fazla kişinin verilerini inceleyerek diyabet, hipertansiyon ve sigara kullanımının demanssız yaşam süresi üzerindeki etkisini değerlendirdi. Orta yaşta bu üç risk faktörünün tamamına sahip kişilerin demans geliştirme riskinin, hiçbir risk faktörü bulunmayanlara göre neredeyse üç kat fazla olduğu belirlendi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Üç faktör demansı 13 yıl geciktiriyor
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