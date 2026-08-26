Alarm kurmadan nasıl uyanılır?

Vücudunuzu doğru zamanda kendiliğinden uyanacak şekilde eğitmek, sabah uyuşukluğunu azaltmaktan ruh halini iyileştirmeye kadar sayısız sağlık faydası sağlayabilir.

RİTMİNİZİ BULUN

BBC Türkçe'nin haberine göre; yeterli uyku, bedenimizin ve zihnimizin düzgün çalışması için hayati önem taşıyor. Yetişkinlerin yedi ila dokuz saat uykuyu hedeflemesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, alarm kurmanıza gerek olmayan bir haftalık tatil veya dinlenme süresinin, uyanma saatinizle ilgili denemeler yapmak için mükemmel bir zaman olduğunu söylüyor. Ortamdaki ışık, iç saatimizi uyku düzenimizle senkronize etmekte büyük rol oynuyor. Doğal ışık, uyku ve uyanıklığı işaret eden hormonları harekete geçirir. Uyku uzmanı Anna Joyce, "Işık, sirkadiyen saatin en büyük düzenleyicisidir. Melatoninin azalmasını ve uyanık olma zamanının geldiğini söyler" diyor. Gece karartma perdeleri ve göz maskeleri kullanmak iyi bir başlangıç olabilir. Sabah ışığının içeri girmesi için perdeleri hemen açmak, bizi uyanık hale getiren kortizolü artırır.

UYKU ENGELLERİ

Akıllı telefonlar birçoğumuz için en büyük uyku engeli.Cihazların yaydığı mavi ışık uykusuzluğumuzdan kısmen sorumlu olabilir. Gün ışığıyla benzer dalga boyuna sahip olan bu ışık, gece olduğunda beyne kafa karıştırıcı sinyaller gönderebilir. Akıllı telefonların daha etkili yönü ise dopamin salgılanmasına yol açan, yani küçük mutluluk anlarını yakalamak için sosyal medya akışlarını sürekli tarama alışkanlığıdır. Bu platformlardaki algoritmalar bizi meşgul tutmak üzere tasarlanmıştır. Aşırı sosyal medya kullanımının uykuyu engellediğinin bulunması şaşırtıcı değil. Uyku uzmanı Eti Ben Simon, hayat düzenindeki ufak değişikliklerle sağlıklı bir uyku uyumanın mümkün olduğunu belirterek "Sirkadiyen sistemin değişmesi yavaş olur. Yatma ve uyanma saatlerinde yarımşar saatlik bir kayma ile başlayın, her gün yarım saat daha erkene alın ve istediğiniz saate ulaşana kadar bu şekilde devam edin" diyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör