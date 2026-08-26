‘Karides duruşu’ ve ‘teknoloji boynu’na dikkat

Bilgisayar başında uzun saatler geçirmek ve telefonlara eğilerek bakmak, milyonlarca kişide kötü duruş alışkanlıklarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Independent'ın haberine göre; bilgisayar başında uzun süre öne doğru eğilmek, "karides duruşu" olarak adlandırılan bir vücut pozisyonuna yol açabiliyor. Akıllı telefonlara sürekli aşağı doğru bakmak ise "teknoloji boynu" olarak bilinen sorunu beraberinde getirebiliyor.

Kötü duruş; omurgaya normalden fazla yük binmesine, boyun ve sırt ağrılarına ve kaslarda çeşitli sorunlara neden olabiliyor.

Cleveland Clinic'ten Dr. Andrew Bang, yaptığı açıklamada, başın her 2,5 santimetre öne eğilmesiyle omurgaya uygulanan yükün neredeyse iki katına çıktığını belirtti.

Uzmanlara göre kötü duruşun nedenini anlamak, sorunu düzeltmenin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Oturma ve ayakta durma alışkanlıklarında yapılabilecek bazı basit değişiklikler, duruşun iyileştirilmesine yardımcı olabiliyor. Ancak bu değişikliklerin mümkün olduğunca erken yapılması önem taşıyor.

Uzmanlar, kötü duruşun sürmesiyle birlikte düzeltilmesinin zorlaşabileceğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, oturma ve ayakta durma biçiminde yapılacak düzenlemelerle iyi duruşun sağlığa yönelik faydalarından yararlanılabileceği belirtiliyor.





ÖZEL EGZERSİZLER VAR

Karides duruşunun düzeltilmesi, diğer bazı duruş bozukluklarına kıyasla daha kolay olabiliyor. Fizik tedavi uzmanlarına göre bu duruş genellikle sırtın orta bölümündeki kasların, derin boyun fleksör kaslarının ve kalça kaslarının zayıf olmasıyla ilişkilendiriliyor.

Masanın gereğinden yüksek olması veya bilgisayar ekranının çok aşağıda bulunması da bu duruşun oluşmasına katkıda bulunabiliyor.

Karides duruşunda omuzlar kulaklara doğru yükselip öne kapanırken, baş ekrana doğru eğiliyor. Bunun yanı sıra kuyruk sokumu bölgesinde ağrı ve kürek kemikleri arasında gerginlik görülebiliyor.

Bu duruşu düzeltmek için çeşitli egzersizlerden yararlanılabiliyor.

Fizik tedavi uzmanı Dr. Sarah Cash Crawford'a göre kasları güçlendirmek, zaman içinde duruşun iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Omuzların öne doğru kapanmasını önlemek için uzmanlar, dik oturmayı ve elleri sırtın arkasında, avuç içleri arkaya bakacak şekilde birleştirmeyi öneriyor. Ellerin bu pozisyonda yukarı ve aşağı hareket ettirilmesi ve 10 saniye boyunca sabit tutulması da önerilen egzersizler arasında yer alıyor.

Ancak yalnızca kolları sırtın arkasına almak bile göğüs kaslarının esnetilmesine yardımcı olabiliyor. Kolların sırtın arkasında birleştirilerek dirseklerin veya buna ulaşılamıyorsa ön kolların tutulması ve bu pozisyonun korunması tavsiye ediliyor.



ÇENEYİ GERİYE ÇEKME EGZERSİZLERİ

"Teknoloji boynu", telefon ekranına bakarken başın sürekli aşağı doğru eğilmesiyle ortaya çıkabilen bir sorun ve karides duruşunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu alışkanlığı azaltmak için çenenin geriye, omurgaya doğru çekilmesi öneriliyor. Bu hareket, boynun ön kısmındaki kasların güçlendirilmesine yardımcı oluyor. Fizik tedavi uzmanı Kristen Gasnick'e göre çeneyi geriye çekme egzersizleri, iyi duruşu destekleyen derin boyun kaslarını çalıştırıyor. Böylece başın öne doğru konumlanmasının dengelenmesine ve teknoloji boynunun neden olduğu boyun gerginliğinin azaltılmasına yardımcı olabiliyor.



AĞIR ÇANTA DA DURUŞU BOZABİLİR

HER gün ağır bir çanta taşımak, özellikle çantanın sürekli aynı omuzda veya vücudun aynı tarafında taşınması, yürüyüş biçimini ve duruşu etkileyebiliyor. Uzmanlar, daha küçük ve hafif bir çanta takmayı ve çantayı taşırken omuzları dönüşümlü olarak kullanmayı öneriyor. Bunun yanı sıra üst vücut kaslarını güçlendiren ve esneten egzersizler de duruşun desteklenmesine yardımcı olabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör