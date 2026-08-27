Çocuk gelişimi için uyku düzeni vakti

Tatilin keyfini en çok çocuklar yaşadı. Doğal olarak uyku düzenleri de bu süreçte bozuldu. Geç yattıkları uzun bir yazın ardından şimdi yeniden düzenlerine dönme vakitleri geldi. Uyku düzeni ve değişmeyen bir yatma saati çocukların beyinsel ve bedensel gelişimi için şart. Okul dönemi yeniden başlamadan önce uzmanlar, çocukların yavaş yavaş yeniden bir rutine girmesini öneriyor. ABD'deki Children's National Hospital'da görev yapan çocuk doktoru Gabrina Dixon. "İyi bir uyku çocuk gelişimi için şart. Bu, çocukların öğrenmesine gerçekten yardımcı oluyor ve gün boyunca işlevlerini yerine getirmelerini sağlıyor" diye konuşuyor. Çocukların ihtiyaç duyduğu uyku süresi yaşlarına göre değişiyor. Okul öncesi çocuklar günde 13 saate kadar uyumalı; 10–12 yaş arası çocukların 9 ila 12 saat, ergenlerin ise en iyi 8 ila 10 saat uyuduklarında performansları artıyor. Yeterince uyumayan çocuklar derste dikkatlerini toplamakta zorlanabilir, gün içinde kendilerini uykulu hissedebilir, enerjileri düşebilir ve kolayca sinirlenebilir.

SAATİ ERKENE ÇEKİN

Yaz aylarında erken yatma saatleri ve düzenli bir uyku kolayca rafa kalkabiliyor. Eski düzene dönmek için uzmanlar, okul açılmadan bir iki hafta önce yatma saatini erkene almak ya da her gece yatışı 15–30 dakika öne çekerek kademeli bir geçiş yapılmasını tavsiye ediyor. Cleveland Clinic'ten doktor Brian Chen, "Çocuğunuzun uyku düzenini değiştirmeniz gerekiyorsa, bu değişim yavaş olmalı. Ani bir değişiklik, çocukların uykusuz kalmasına ve sersemlemesine yol açabilir. Bu süreci kolaylaştırmak için çocuklara yatmadan hemen önce ağır bir yemek verilmemeli. Ayrıca uykudan en az iki saat önce televizyon ya da ekran kullanımı sonlandırılmalı. Bunun yerine duş almak ya da hikâye okumak gibi dinlendirici etkinlikler tercih edilebilir" diye konuşuyor.

ÇOCUĞUNUZUN OKULA DÖNÜŞÜNÜ PLANLAYIN

AMERİKAN Uyku Tıbbı Akademisi sözcüsü Nitun Verma, ise konu hakkında şöyle konuşuyor: "Anne babalar, okula dönüş planlarını çocukları için en iyi işleyecek şekilde uyarlayabilir. Sabahları da pencere kenarında oturarak ya da dışarı çıkarak gün ışığı almak, beynin 'güne başlama' moduna girmesini sağlamak için faydalı olabilir. Okulun ilk günü çocuklar için kaygı da oluşturabilir. Yeni bir okula başlıyorlarsa kaygıları da artabilir bu durumlar da uyku kalitelerine etki edebilir. Çocuklarınızla konuşarak onların bu tür streslerden uzak kalmalarını sağlayabilirsiniz. Bu da uykuya daha rahat geçmelerine ve kaliteli bir uyku düzeni oluşturmalarını sağlar" diye konuşuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör