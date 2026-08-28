Aşırı sıcaklar 33 sağlık sorununa neden oluyor

Bu yaz Avrupa, art arda yaşanan sıcak hava dalgalarında termometrelerin rekor seviyelere ulaştığı, tarihin en şiddetli sıcaklarını yaşadı. Euronews'ün haberine göre; aşırı sıcaklar binlerce beklenenden fazla ölüme yol açtı, sağlık kuruluşlarını zorladı ve geleceğe dönük daha iyi hazırlık yapılması gerektiğini açıkça ortaya koydu. Aşırı sıcaklıklar, sıcak bitkinliği, sıcak çarpması ve susuz kalma gibi problemlere neden olarak, sağlık açısından tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Araştırmacılar, yüksek sıcaklıklarla ilişkili ve şiddetli sıcak dönemlerinde belirgin artış gösteren 33 tanı tespit etti. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma, multipl skleroz alevlenmeleri, cilt döküntüleri ve çeşitli fiziksel yaralanmalar gibi yeterince fark edilmeyen sorunlarla güçlü bağlantılar ortaya koydu. Çalışmanın yazarı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Northwestern Üniversitesi'nden Hyojung Jang, şunları söyledi: "İklim değişikliğinin zararlı etkilerine karşı en savunmasız bireyleri ve toplulukları korumak bir halk sağlığı sorumluluğudur. Sadece daha yaygın bilinen sıcağa bağlı hastalıkları izlersek, sıcağın sağlık üzerindeki gerçek yükünü olduğundan az hesaplarız; bu da savunmasız kişi ve toplulukların gözden kaçmasına yol açabilir."

Öte yandan bulgular aşırı sıcakların, saldırılar ve silahla ilgili olaylar da dahil olmak üzere, kazara ve şiddet kaynaklı travmalarda artışla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, ısıyla ilişkili olduklarına dair kriterlerini karşılayan 23 özgül yaralanma, zehirlenme ya da dış neden tanısı saptadı. Kuzeybatı Üniversitesi'nden doçent Daniel Horton, "Önceki araştırmalar, insanların aşırı sıcağa maruz kaldıklarında çoğu zaman daha saldırgan davrandıklarını gösteriyor; burada da bunun rol oynaması mümkün. Hava sıcakken vücudunuz stres altında, zihniniz stres altında; bu da dikkatinizi dağıtabilir ya da sizi daha sinirli yapabilir ve daha fazla kazaya yol açabilir" dedi.

HAZIRLIKLARI ARTIRIR

Araştırmacılara göre, bu bulgular gelecekteki aşırı sıcak dönemlerine yönelik hazırlığı geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu kapsamda, özellikle böbrek ve sıvı dengesiyle ilgili ve çoğu zaman sıcağa maruz kalındıktan birkaç gün sonra ortaya çıkan komplikasyonları da kapsayacak şekilde, klinik uyarıların daha geniş bir yelpazede güncellenmesi yer alıyor.



ACİL SERVİSLERDEKİ 1803 TANI İNCELENDİ

Bu çalışma, 2011 ile 2023 yılları arasında mayıs ve eylül ayları arasında Chicago'daki acil servisler ve acil bakım merkezlerine yapılan yaklaşık bir milyon başvuruda kaydedilen 1.803 tanıyı inceledi. Araştırmacılar, ısıyla bağlantılı olan ve acil durum ortamlarında çoğu zaman gözden kaçan deri döküntüleri ve şişlikler, akut böbrek yetmezliği, multipl skleroz, ruhsal ve davranışsal bozukluklar ile böcek ısırıkları ve sokmaları gibi tanıları belirledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör