Müzikle iyileşin

NATIONAL Geographic'in haberine göre; bilim insanları müzik ve sağlık arasındaki bağı araştırıyor. Tanıdık müziklerin demans hastalarında zaman zaman anıları ve duygusal tepkileri ortaya çıkarabildiği, ritmik işitsel uyarıların ise Parkinson hastalığı veya inme geçirmiş bazı kişilerde yürümenin belirli yönlerini iyileştirebildiği biliniyor. Araştırmacılar artık müziğin hangi bileşenlerinin (ritim, tempo, aşinalık, melodi veya hassas zamanlamayla verilen duyusal uyarılar) beyinde ve vücutta ölçülebilir etkiler oluşturduğunu belirlemeye çalışıyor. Elde edilen kanıtların gücü farklılık gösterse de araştırmalar, müziğin tek bir tedavi yöntemi olmadığını, farklı biyolojik sinyallerden oluşan bir araç olarak değerlendirilebileceğini gösteriyor. Müziğin tedavi edici potansiyelinin ise belirli bir ses unsurunun belirli bir beyin işleviyle eşleştirilmesine bağlı olabileceği düşünülüyor. Müziğin vücudu harekete geçirmesi veya bir anıyı canlandırmasından önce sesin sinirsel bir sinyale dönüşmesi gerekiyor. Ancak müziğin algılanması yalnızca işitsel korteksle sınırlı değil. Müzik aynı zamanda hareket, öngörü, hafıza, duygu ve ödül mekanizmalarıyla ilişkili beyin ağlarını da harekete geçiriyor. Connecticut Üniversitesi'nde teorik sinirbilimci ve fizikçi olarak görev yapan Edward Large, beynin ritmi nasıl algıladığını ve öngördüğünü araştırıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör