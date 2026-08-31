Kolesterol ilacı alanlarda demans daha az görüldü

Kolesterol düşürücü ilaçlarının demans riskini azaltabileceğine ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı. Çalışma kapsamında 2006-2021 yılları arasında Danimarka'da yaşayan 132 bin 585 kişi izlendi.

DİYABETLİLER TAKİP EDİLDİ

Araştırmaya katılanların tamamında tip 2 diyabet bulunuyordu. Takip süresi boyunca katılımcıların yüzde 2,7'sinde demans gelişti. Kolesterol ilacı tedavisine erken başlayanların 10 yıllık dönemde demans riskinin, ilaç kullanmayanlara kıyasla yüzde 15 daha düşük olduğu görüldü. Tedaviye daha geç başlayanlarda ise riskteki azalma yüzde 10 olarak hesaplandı. Araştırmayı sunan Dr. Tummas Ternhamar, bulguların demans riskinin birden fazla faktörün birlikte ele alınmasıyla azaltılabileceği görüşünü desteklediğini söyledi. Ternhamar, yüksek LDL kolesterolün orta yaşlardan itibaren tespit edilip tedavi edilmesinin önemine dikkat çekerek, "Bulgularımız zamanlamanın da önemli olduğunu gösteriyor. Erken harekete geçmek, geç kalmaktan daha iyi görünüyor" dedi.

DAMAR SAĞLIĞI İLE İLİŞKİLİ

Araştırmacılara göre kolesterol ilaçlarının demans riskini azaltmasının olası nedeni de damar sağlığı üzerindeki bu etkisi. Yüksek LDL kolesterol, beyni besleyen damarların daralmasına veya sertleşmesine yol açabiliyor. Bunun sonucunda beyne giden kan akışının bozulması, felç ve beyin dokusunda hasar gibi süreçler demans riskini artırabiliyor. Uzmanlar, "Kolesterol ilaçları LDL kolesterolü etkili biçimde düşürüyor ve damar sertliğine karşı koruma sağlıyor. Bu da beyin damarlarındaki ateroskleroz, iskemik felç, kan akışında azalma ve beyin dokusunda hasar riskini azaltabilir" ifadelerini kullandı. Daha önce araştırmalar, çocukluktan başlayarak yaşam boyunca değiştirilebilir 14 risk faktörüne müdahale edilmesi halinde demans vakalarının yaklaşık yüzde 45'inin önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini ortaya koymuştu. Yüksek LDL kolesterolün orta yaştan itibaren tespit edilip tedavi edilmesi de bu faktörler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, araştırmanın gözlemsel niteliğine de dikkat çekiyor. Dr. Honorine Lebraud, çalışmanın kalpdamar sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki ilişkiye dair artan kanıtlara katkıda bulunduğunu belirterek, bu ilaçların doğrudan demans riskini azalttığını göstermek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör