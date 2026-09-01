‘Dul bırakan’ damar tıkanıklığına dikkat

Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizinin ardından gözler, uzmanlara çevrildi. Dr. Muhammed Keskin, sürecin tıbbi boyutuna ilişkin konuştu. Halk arasında "dul bırakan" olarak bilinen, kalbin ön yüzünü besleyen ve organın yükünün büyük kısmını taşıyan atardamarının tıkandığını söyledi: "Genetik damar tıkanıklığı öyküsü olan ailelerde 40'lı ve 50'li yaşlarda bu damardan kriz geçiren erkeklerin eşleri genç yaşta dul kaldığı için bu isim verilmiş. Ancak günümüzde bu damarları başarıyla açabiliyor, hastayı yeniden yaşama döndürebiliyoruz. Kalbin üç ana atardamarından biri olan LAD, tek başına organın yarısını beslediği için geçirilen krizler en ölümcül tablolardan birini oluşturuyor" dedi. Türkiye'de kalp krizi yaş ortalamasının erkeklerde 50-55 yaş arasında yaşandığını hatırlatan uzman, sigaranın riski katladığını vurgulayarak, göğüste baskı, sıkışma, yanma hissinin yanı sıra çeneye, kollara, sırt veya karına vuran ağrıların kriz habercisi olabileceğini belirtti.

DOĞRU VE HIZLI SEVK

Hastaneye sevk zincirinin doğru işletildiğini de söyleyen kardiyolog, "Cem Yılmaz muhtemelen krizi hızlı tanıyıp Ayvacık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ayvacık ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi arasındaki mesafe 90 dakikanın altında olduğu için pıhtı eritici tedaviye gerek kalmadan sevki yapıldı. EKG ile hızlı tanı büyük şans" dedi.

HASTA HAREKETSİZ KALMAMALI

TEDAVI sürecinin hastaneden taburcu olduktan sonra da devam edeceğini anlatan kardiyolog, kalp krizi geçiren hastaların hareketsiz kalmaması gerektiğinin altını çizdi. İzlenmesi gereken adımları ise şöyle sıraladı: "Reçete edilen 6-7 kalem ilaç aksatılmadan kullanılmalı. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar bırakılmalı. Profesyonel ekip eşliğinde kardiyak (kişiye özel tıbbi program) rehabilitasyon programına katılmalı. Akdeniz tipi beslenme düzenine geçmeli ve düzenli egzersiz planı uygulamalı. Uyku düzeni ve stres yönetimi gerçekleştirilmeli."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör