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Giriş Tarihi: 3.09.2026

Genç yaşta alkol kalıcı beyin hasarlarına neden oluyor

Ergenlik döneminde aşırı alkol tüketimi, beyindeki iletişimi bozmak da dahil olmak üzere, beyin yapısı ve işlevinde kalıcı değişikliklere yol açabiliyor

Genç yaşta alkol kalıcı beyin hasarlarına neden oluyor
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Ergenlik döneminde tekrarlayan alkol kullanımının, beynin yapısını bozduğu ve beyin iletişimine zarar verdiği ortaya çıktı. Araştırmaya Marshall Üniversitesi Joan C. Edwards Tıp Fakültesi imza attı. Araştırmacılar, bu değişikliklerin uzun süreli alkol bırakmanın ardından da devam ettiğini ve erişkinlikte korkuya bağlı davranışlarda değişimle ilişkili olduğunu gösterdi. Araştırmacı konuyla ilişkin olarak, "Araştırmamızın amacı, özellikle ergenlik dönemindeki aşırı alkol tüketiminin neden ruh sağlığı sonuçlarını kötüleştirdiğini ve genel yaşam kalitesini düşürdüğünü anlamak" diye konuştu. Joan C. Edwards Tıp Fakültesi'nden araştırmaya imza atanlar arasında yer alan Doç. Dr. Mary-Louise Risher bir basın açıklamasında konuyla ilişkin olarak şöyle konuştu: "Bu çalışmalardan yola çıkarak, kamuoyunun farkındalığını artırmayı ve ergenlikte aşırı alkol tüketiminin uzun vadeli sonuçlarını hafifletecek yeni tedavi yaklaşımları geliştirmeyi hedefliyoruz."

UZUN VADELİ ETKİLER
Bulgular, ergenlikte alkole maruz kalmanın uzun vadeli etkilerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Yapılan son araştırmalar alkolün verdiği zararın bugüne dek düşünülenden daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca detaylı araştırmalar; alkole bağlı kalıcı davranışsal etkilerin bir kısmını ilerleyen dönemde gidermeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Genç yaşta alkol kalıcı beyin hasarlarına neden oluyor
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