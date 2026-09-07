En güzel şifa doğada vakit geçirmek

Birçoğumuz doğada yürüyüş yaptıktan sonra kendimizi çok daha iyi hissettiğimizi fark ederiz. Yapılan araştırmalar da, doğal ortamlarda bulunmanın kaygı ve depresyonu azaltmaktan kan basıncını düşürmeye kadar birçok faydası olduğunu gösteriyor. Aslında doğanın faydaları sağlık hizmetleri alanında da uzun zamandır dile getiriliyor.

HASTALAR İYİLEŞTİ

BBC Türkçe'nin haberine göre; 1980'lerde yapılan bir araştırmada, safra kesesi ameliyatı geçiren hastaların, pencereden ağaçları gördükleri taktirde ortalama bir gün daha erken taburcu edilebildikleri tespit edildi. Duvar manzarası gören hastalar, iyileşme sürecinde sadece daha güçlü ağrı kesicilere ihtiyaç duymakla kalmadılar, aynı zamanda hemşireler onların "üzgün ve ağlamaklı" oldukları şeklinde daha fazla bildirimde bulundu. Günümüzde bazı hastaneler ve tıp merkezleri bu fikir üzerine harekete geçiyor. Kanser hastalarına yardım kuruluşu Maggie's'in; İngiltere genelinde ve Hong Kong ile Japonya gibi yerlerde hastaların refahını destekleyen merkezleri bulunuyor. Klinik psikolog ve vakfın direktörü Dr. Robin Muir; BBC'nin bir podcast programına verdiği demeçte, binalarının 360 derecelik bir bahçe ile çevrili olduğunu ve doğanın odaya girmesini sağlayan yerden tavana kadar pencerelerin bulunduğunu söyledi. Bunun ziyaretçilerin sakinleşmesine ve dış dünyayla bağlantı kurmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

BAHÇENİN GÜCÜ

Klinik psikolog Muir, "Şehirler ne yazık ki bazen doğal ortamlardan, yaban hayatından ve yeşillikten yoksun olabiliyor" diyor ve devam ediyor: "Bu nedenle kanser tedavisi gören biri için bahçenin ve doğanın gerçekten iyileştirici olduğunu düşünüyorum." Öte yandan doğanın faydaları sadece sağlık hizmetleriyle sınırlı görünmüyor. ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Snake River Cezaevi'nde yapılan bir araştırmada, haftada üç ila dört kez doğa videoları izleyen mahkumların yüzde 26 daha az şiddet içeren olaya karıştığını, bunun da yılda 13 şiddet olayına denk geldiği tespiti yapıldı.

DOĞA DİKKATİMİZİ TOPLAMAMIZA YARDIMCI OLUYOR

Bilim adamlarının doğada vakit geçirmenin kendimizi daha iyi hissetmemizi nasıl sağlayabileceğine dair birkaç fikri var. Washington Üniversitesi'nden Gregory Bratman, bu konuda iki ana teori olduğunu söylüyor. Bunlardan biri, doğal ortamların vücudumuzda stres seviyelerini düşüren fizyolojik değişiklikleri tetiklediğini öne süren stres azaltma hipotezi. Bu sistem, kalp atış hızının düşmesi gibi durumlarla ilişkilendirilen, dinlenme ve sindirim modu olarak adlandırılıyor. Diğer fikir ise dikkat restorasyonu teorisidir. Bu teoriye göre doğa, dikkat dağıtıcı unsurları engelliyor ve bir şeye odaklanma kapasitemizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Bratman, "Kent ortamlarında dikkat dağıtıcı unsurlar çok; trafik, sesler... Bu da dikkatimizi zorluyor. Doğada ise durum tersi" diyor. Bratman'ın araştırması, 50 dakika doğada yürüyüş yapanların, şehirde yürüyüş yapanlara kıyasla hafızalarında iyileşme olduğu gösterdi.