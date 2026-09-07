Sağlık uyarıları gençlerin sosyal medya süresini kısaltabilir

Yeni bir araştırmaya göre, sosyal medyanın zararları konusunda uyaran açılır pencereler, gençlerin sosyal medya kullanımını azaltmaya yardımcı olabilir. Euroews'ün haberine göre alkol ve tütün ürünlerinin olumsuz etkilerine ilişkin sağlık uyarıları bulunuyor. Araştırmacılar, sosyal medyanın da benzer uyarılardan fayda görebileceğini; örneğin "Sosyal medya kullanımı uyku sorunlarına yol açar" ya da "Sosyal medya, çocuklar ve gençler için ciddi ruh sağlığı zararlarıyla ilişkilidir" gibi ifadeler kullanılabileceğini söylüyor. Bu uyarı mesajları, JAMA Health Forum'da yayımlanan bir çalışmada kullanıldı. Mesajlar, sosyal medyanın depresyon, kaygı, beden algısının bozulması ve uyku düzeninin sekteye uğraması gibi zararlı etkileri hakkında bilgi veriyordu. Araştırmacılar, bunun gençlerin sosyal medyada geçirdiği zamanı daha sağlıklı biçimde yönetmeye yönelik araç kutusuna eklenecek bir başka araç olmasını umuyor.

14 UYARIYA MARUZ KALDILAR

Çalışmanın baş yazarı, çocuk sağlığı alanında yardımcı doçent Anna Grummon, sigara ya da alkolde olduğu gibi "uyarıyı ürünün üzerine koyup bırakmanın" mümkün olmadığı, bambaşka bir ürün olan sosyal medya içinse bu uyarıların "temelde açılır pencereler" şeklinde olması gerektiğini belirtiyor. Araştırmacılar, 13–29 yaş aralığında binden fazla gencin, akışta gezinirken altı sağlık başlığına ilişkin 14 uyarıya maruz kaldıktan sonra sosyal medyanın ruhsal iyi oluşları için taşıdığı riskleri daha iyi kavradığını tespit etti. Uyarılar; sosyal medya bağımlılığı, olumsuz beden algısı, uyku düzeninin bozulması, depresyon, kaygı, genel ruh sağlığına verilen zararlar ve sosyal medyanın gençler için güvenli olduğunun kanıtlanmamış olması gibi konuları kapsıyordu. Araştırmanın yazarları, bu uyarı mesajlarının sosyal medya kullanımını azaltacağını tutarlı biçimde ifade ettiklerini belirtiyor. Gençler, her bir mesajı şu iki soruya verdikleri yanıtlarla değerlendirdi: "Bu mesaj sosyal medya kullanma isteğini ne kadar azaltıyor?" ve "Bu mesaj, sosyal medya kullanımının zararlarına ilişkin farkındalığını ne kadar artırıyor?" En etkili bulunanlar, depresyon ve kaygı gibi ruh sağlığına verilen zararlara dikkat çeken mesajlar oldu.