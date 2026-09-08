Erkek çocuklarında DMD tehlikesi

Tatil bitti, okul heyecanı yeniden başladı. İlk zil uyum için çaldı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman, tam da bu günlerde ebeveynlere bir uyarıda bulunarak, "Çocuğunuz yaşıtlarından geride kalıyorsa bunu önemseyin" dedi. Prof. Dr. Ağırman, çocuklarla ilgili erken tanı ve rehabilitasyonun çocukların yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

GENETİK BİR HASTALIK

"7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü." Duchenne Musküler Distrofi'nin (DMD), özellikle erkek çocuklarında erken yaşlarda ortaya çıkan ve ilerleyici kas güçsüzlüğüne yol açan genetik bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ağırman, çocukların gelişim basamaklarının aileler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Erken tanı ve rehabilitasyonun önemine işaret eden Prof. Dr. Ağırman, "Bir çocuk yaşıtları koşarken geride kalıyorsa, merdiven çıkarken durmak zorunda kalıyorsa veya oturduğu yerden kalkarken zorlanıyorsa ailelerin bunu önemsemesi gerekiyor" dedi.

2-6 YAŞ ARASINA DİKKAT!

Duchenne Musküler Distrofi'nin genetik temelli bir kas hastalığı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ağırman, şunları söyledi: "Özellikle 2-6 yaş arasındaki erkek çocuklarında belirtiler göstermeye başlayabiliyor. Kaslarda bulunan bazı proteinlerin eksikliğine bağlı olarak çocukların hareket kabiliyetinde sorunlar ortaya çıkabiliyor."

ÜLKEMİZDE HER YIL 150 ÇOCUK

Bu çocuklarda geç yürümeye başlama, yürümekte ve koşmakta güçlük, merdiven çıkarken zorlanma, oturup kalkmada güçlük gibi kas aktivitesi gerektiren hareketlerde problemler görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ağırman, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 150 erkek çocuğunun DMD ile dünyaya geldiğini biliyoruz. Bu nedenle hastalığın farkındalığının artırılması ve risk taşıyan çocukların erken dönemde tespit edilmesi oldukça önemli" diye konuştu.

SADECE KASLARI DEĞİL TÜM VÜCUDU ETKİLİYOR

DMD'nin yalnızca kaslarla sınırlı bir hastalık olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ağırman, hastalığın kalp, solunum sistemi, kemikler ve hareket sisteminin farklı bölümlerini de etkileyebildiğini belirterek, "Bu nedenle hastaların multidisipliner bir yaklaşımla takip edilmesi çok önemli. Bu sadece bir kas hastalığı değil. Kalbi, solunum sistemini, kemikleri ve hareket sistemini etkileyebilen bütüncül bir hastalık. Bu nedenle birden fazla branşı ilgilendiren multidisipliner bir takip gerekiyor" dedi.

ERKEN REHABİLİTASYON ÖNEMLİ

DMD'de erken tanının ardından rehabilitasyon sürecine mümkün olduğunca erken başlanmasının önemine değinen Prof. Dr. Ağırman, şunları söyledi: "Tedavide temel hedeflerden biri çocukların günlük yaşamda bağımsızlıklarını mümkün olduğunca korumak. Erken fark etmek, erken tanı koymak, tedavi ve rehabilitasyona erken başlamak bizim için oldukça önemli. Amacımız bu çocuklarda kaliteli ve bağımsız bir yaşamın sürdürülmesi, kas gücünün desteklenmesi ve günlük işlerinde daha bağımsız hale gelmeleridir. Bu nedenle ailelerin çocuklarının gelişim basamaklarını yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz."

EBEVEYNLERE KRİTİK UYARILAR

Ailelerin çocuklarını yaşıtlarıyla karşılaştırırken hareket becerilerindeki belirgin farklılıkları gözden kaçırmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ağırman, "Özellikle normal gelişim basamaklarındaki aksamaların dikkate alınması gerekir. Bir akranı koşarken çocuk geride kalıyorsa, merdiven çıkarken durmak zorunda kalıyorsa, oturduğu yerden kalkarken güçlük çekiyorsa veya küçük çocuklarda normal gelişim basamaklarında bir aksama fark ediliyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmasını tavsiye ediyoruz" dedi.