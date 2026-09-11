KBB cerrahisinde dünyada bir numarayız

Türkiye, tıp dünyasının en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan 'Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi'ne 33 yıl aradan sonra 2'nci kez ev sahipliği yapıyor. 120 ülkeden yaklaşık 60 bin uzmanı temsil eden Uluslararası Kulak Burun Boğaz Dernekleri Federasyonu (IFOS) bünyesinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye, dünyanın önde gelen 8 bin Kulak Burun Boğaz (KBB) hekimi katıldı. Kongrenin Başkanlığını ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi, KBB Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yiğit yaptı. Kongerenin açılışına TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Yasin Erkoç da katıldı. Kongre, 13 Eylül Pazar günü sona erecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KONGRESİ

Kongrede, Prof. Dr. Özgür Yiğit ile konuştum. Prof. Dr. Yiğit, şunları söyledi: "Kongremiz 1928 yılında yapılmaya başlandı. 4 yılda bir yapılıyor. Tüm dünya ülkelerinin gözü bu kongrede oluyor. Dünya genelinden KBB cerrahisi uzmanlarını, odyologları ve araştırmacıları bir araya getiren, alanın en büyük kongrelerinden biri. Ülkemiz, ikinci kez dünyanın en büyük kongresine ev sahipliği yapıyor. Bundan başka bu kadar kapsamlı bir kongre yok. Kongrenin hangi ülkede düzenleneceğine de seçimle karar veriliyor."

HER ÜLKEDEN KBB HEKİMİ

Türkiye'nin sağlıkta geldiği noktada birçok şeyi hak ettiğini belirten Prof. Dr. Yiğit, "Kongerenin Türkiye'de yapılacağı 4 yıl önce seçimle belirlendi. Aday ülkeler İspanya, Japonya, Avustralya ve Hong Kong'u geride bırakarak yüzde 61'lik bir çoğunlukla ilk turda seçildi. İstanbul, şimdi 52 paralel salonda gerçekleşen devasa bilimsel programlara ev sahipliği yapıyor. Her ülkeden meslektaşımız var" dedi.

KÜÇÜK KESİDEN OPERASYON

Dünyanın ve ülkemizin en önde gelen KBB hekimlerinin bu kongrede buluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Yiğit, "İşitmenin kalbi burada atıyor' diyebiliriz. Sessizliğe çare arayan 8 bin doktor bu kongerede, en son tedavileri tartışıyoruz. Ameliyatsız küçük bir kesi ile yapılan minimal invaziv cerrahilerden, robotlu ameliyatlara, yapay zekalı tedavilerden ileri derecede işitme kaybı yaşayan kişilere uygulanan implantlara (biyonik kulak) kadar yenilikçi tedaviler meslektaşlarımız tarafından masaya yatırılıyor" dedi.



TÜRK HEKİMLERİNİ ÖRNEK ALIYORLAR

"ÜLKEMİZ kulak, burun ve boğaz tedavilerinde nerede?" sorusuna Prof. Dr. Yiğit, şu yanıtı verdi: "Dünya, Türk doktorlarını örnek alıyor. Zaten kongrenin bizim ülkemizde olması da nerede olduğumuzu gösteriyor. Türk hekimleri, dünyanın önde gelen doktorları arasında gösteriliyor."

ÜLKEMİZE EĞİTİM ALMAYA GELİYORLAR

PROF. Dr. Yiğit, dünyanın birçok ülkesinden, ülkemize KBB hekimlerinden, cerrahlarından eğitim almaya geldiklerini belirterek, "Kullak cerrahisi, kafa tabanı cerrahisi, tükürük bezi tedavileri, baş-boyun kanseri tedavilerinde dünyadan birçok doktor ülkemize eğitim almaya geliyorlar" dedi.

KULAĞIN EN DERİNİNİ KEŞFETTİLER

KBB alanında ülkemizde yapılan en yeni tedavileri de anlatan Prof. Dr. Yiğit, "Ensdoskopik kulak cerrahisi eskiden çok kullanılmıyordu. Şimdi endoskopik kulak cerrahisi ile kulağın en derin noktalarına kadar ulaşabiliyoruz. Özellikle orta kulaktaki problemlerde bu ameliyatlar son derece başarılı" dedi.

YABANCI HASTALAR ÜLKEMİZİ TERCİH EDİYOR

İŞİTME kaybı ile ilgili problemlerde ilerleyen teknolojik imkanların daha kaliteli cihazlar sağlarken sağlık sistemindeki iyi organizasyon sayesinde de hedef popülasyonun erken tespit edilebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yiğit, şöyle dedi: "Yeni Doğan İşitme Taraması'nda ülkemiz dünyada işitme taramasının önemini en erken farkeden ve en erken aksiyon alan ülkeler arasında. Sosyal bir devlet olarak Türkiye bu tür yaygın rahatsızlıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde oldukça başarılı. Öyle ki dış ülkelerden giderek artan sayıda hasta, ülkemizde başarı ile uygulanan tedavilere erişmek için ülkemizi ziyaret ediyor."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör