Nikotinde kısırlık tehlikesi

Sigara insan sağlığı açısından en tehlikeli ürünlerden biri. Dünya Sağlık Örgütü
'nün (DSÖ
) raporunda, birçok hastalığa neden olan sigaranın kısırlaştırdığı belirtildi. DSÖ'nin 2000- 2026 yıllarını kapsayan ve tütün kullanımının kadın ve erkek üreme ve bu riskin sigara içmeyen kişileri de kapsadığı kaydedildi. Sigara içen erkeklerin cinsel işlevlerinde daha fazla problem yaşayabileceği kaydedilen raporda, sigara kullanımının kısırlık tedavisinin başarılı olma oranını azaltabileceğinin altı çizildi.