Sağlık için en iyi spor tenis

Mayo Clinic Proceedings'te yayınlanan bir araştırmaya göre, tenis oyuncuları hareketsiz bir yaşam tarzı sürdüren insanlara göre neredeyse 10 yıl daha uzun yaşıyor; bu da bir sporla bağlantılı en büyük yaşam beklentisi artışı anlamına geliyor. Araştırmacılar, tenis oynamanın yaşam süresini uzatma konusunda futbol, bisiklet, yüzme ve koşuyu geride bıraktığını, ancak bunun gerçekten de uzun ömürlülüğe neden olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtiyor. Tenis oynayan kişilerin zaten formda olmaları ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeleri de olası. British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, tenis oynamak, tenis oynamayanlara kıyasla kalp hastalığından ölüm riskini yüzde 56 oranında azaltıyor; bu etki yüzme, aerobik, bisiklet veya koşudan daha büyük. Ayrıca, herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskini de yüzde 47 oranında düşürüyor. Bu spor, sağlıklı bir yaşama katkıda bulunan 'fiziksel, zihinsel ve sosyal avantajların dengeli bir kombinasyonunu' sunuyor.

ATLETİZMİN HER DALINI KAPSIYOR

Bu spor, oyuncuların kortta koşarken, raketle iyi bir vuruş yapmak için dönerken ve topa vururken bacak, karın, omuz ve kol kaslarını hedef alır. Dr. Yagnik, "Gerçekten her şeyi çalıştırıyorsunuz" diyor ve ekliyor: "Ayrıca biraz hafife alınan diğer şeyleri de öğretiyor; denge ve ince motor becerileri , yani hassas hareketler yapmak için kasların, kemiklerin ve sinirlerin koordinasyonu." Dr. Goldwaser'a göre, koşup durmaktan hafif tempolu yürüyüşe kadar tenis, hem hız ve patlayıcı hızlı hareketler sağlayan hızlı kas liflerini hem de dayanıklılığa yardımcı olan yavaş kas liflerini harekete geçiriyor.

HER YAŞTA YAPILABİLİR

■ Kalp sağlığı: Kardiyovasküler sistemi güçlendirir ve kalp krizi riskini azaltır.

■ Tüm vücut çalışması: Koşma, vurma ve yön değiştirme hareketleriyle bacak, kol, omuz ve sırt kaslarını aynı anda geliştirir.

■ Kemik yoğunluğu: Kemik gelişimine ve yoğunluğunun artmasına katkı sağlar.

■ Denge ve koordinasyon: Motor kontrolünü ve refleksleri güçlendirir.

■ Zinde yaşam: Çocukluktan yaşlılığa her yaşta yapılabilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör