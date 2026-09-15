Çocuklarda grip alarmı! Dr. Murat İmal uyardı: “Basit bir soğuk algınlığı değil”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat İmal, "Sonbaharın gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış gözlemliyoruz. Bu dönemde ebeveynlerin en çok karıştırdığı konulardan biri ise sıradan bir soğuk algınlığı ile grip (influenza) arasındaki farktır" dedi.
"GRİP BASİT BİR SOĞUK ALGINLIĞI DEĞİLDİR"
Dr. İmal, "Halk arasında sıklıkla hafif bir üşütme gibi değerlendirilen grip, aslında oldukça ağır seyredebilen ve ciddi komplikasyonlara yol açabilen bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. İnfluenza virüsünün yol açtığı bu tablo, özellikle çocuklarda ve risk grubundaki bireylerde beklenenden çok daha ağır seyredebilir" diyerek sonuçlarını şöyle sıraladı:
"Hastane Yatışları: Yüksek ateş, ciddi halsizlik ve solunum güçlüğü gibi tablolar nedeniyle çocukların hastanede yatırılarak takip edilmesi gerekebilir.
Zatürre (Pnömoni) Riski: Virüs doğrudan akciğer dokusuna inebileceği gibi, bağışıklık sisteminin zayıflamasını fırsat bilen bakterilerin eklenmesiyle ikincil zatürreye dönüşebilir.
Kalp Sağlığına Etkileri: İlerlemiş vakalarda virüsün kalp kasını etkileyerek miyokardit (kalp kası iltihabı) gibi hayati risk taşıyan klinik tablolar oluşturma riski bulunur.
Ciddi Riskler: Müdahalede geç kalındığında veya ağır komplikasyonlar geliştiğinde grip, yaşamı tehdit eden boyutlara ulaşabilir."
GRİPTEN KORUNMAK İÇİN GÜNLÜK YAŞAMDA ALINACAK ÖNLEMLER
"Bulaş zincirini kırmak ve çocuklarımızı hastalıktan korumak için günlük rutinlerimize dikkat etmemiz gerekiyor" diyen Dr. İmal alınması gereken önlemleri ise şöyle anlattı:
"El Hijyeni: Ellerin gün içinde sık sık, en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması en temel korunma adımıdır.
Kapalı ve Kalabalık Alanlar: Salgın dönemlerinde havalandırması yetersiz, kapalı ortamlarda uzun süre bulunmamaya özen gösterilmelidir.
Dengeli Beslenme ve Düzenli Uyku: Güçlü bir bağışıklık için mevsimine uygun, taze sebze-meyve ağırlıklı bir beslenme düzeni ve yaşa uygun uyku süresi şarttır.
Grip Aşısı: Kimlere, Nasıl Yapılmalı? Genel hijyen ve beslenme tedbirleri büyük önem taşısa da gripten korunmanın en etkili ve bilimsel yolu grip aşısıdır."
HANGİ ÇOCUK GRUPLARINA AŞI ÖNERİYORUZ?
"Herhangi bir tıbbi engeli bulunmayan 6 ay üzerindeki tüm çocukların yıllık grip aşısı ile korunmasını tavsiye ediyoruz" diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat İmal; astım, kronik akciğer hastalığı, kalp rahatsızlığı, böbrek yetmezliği, diyabet veya bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda aşılanmanın hayati önem taşıdığını söyledi.
Dr. İmal, ek olarak ise toplu alanlarda virüs yayılımı çok hızlı olduğundan, okul çağındaki çocukların aşılanması hem kendilerini hem de evdeki diğer bireyleri koruyacağını belirtti.
NASIL UYGULANMALI?
6 ay ila 8 yaş arasındaki çocukların eğer çocuk hayatında ilk kez grip aşısı oluyorsa, tam koruyuculuk oluşması adına aralarında en az 4 hafta (1 ay) süre bulunan 2 doz şeklinde uygulanmaması gerektiğini söyleyen uzman isim, "Daha önceki yıllarda en az bir doz grip aşısı yapılmışsa tek doz yeterlidir" dedi.
9 yaş üzerindeki çocuklar için ise Dr. İmal, "Önceki yıllarda aşılanıp aşılanmadığına bakılmaksızın her yıl tek doz aşı uygulanması yeterlidir. Grip virüsünün her yıl suş değiştirdiği ve aşının içeriğinin buna göre güncellendiği unutulmamalıdır. En ideal koruma için aşılamanın sonbahar aylarında (Eylül - Kasım dönemi) yapılması son derece önem taşımaktadır" diyerek sözlerini bitirdi.