Çocuklarda grip alarmı! Dr. Murat İmal uyardı: “Basit bir soğuk algınlığı değil”

HANGİ ÇOCUK GRUPLARINA AŞI ÖNERİYORUZ?

"Herhangi bir tıbbi engeli bulunmayan 6 ay üzerindeki tüm çocukların yıllık grip aşısı ile korunmasını tavsiye ediyoruz" diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat İmal; astım, kronik akciğer hastalığı, kalp rahatsızlığı, böbrek yetmezliği, diyabet veya bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda aşılanmanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Dr. İmal, ek olarak ise toplu alanlarda virüs yayılımı çok hızlı olduğundan, okul çağındaki çocukların aşılanması hem kendilerini hem de evdeki diğer bireyleri koruyacağını belirtti.