27 şehir hastanesi yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor

455 MİLYONU AŞKIN POLİKLİNİK HİZMETİ SUNULDU

Öte yandan, şehir hastanelerinde bugüne kadar 455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti sunulurken, yaklaşık 12 milyon ameliyat gerçekleştirildi.

İleri teknolojiyle donatılan ameliyathanelerde özellikli ve ileri düzey cerrahi işlemler uygulanırken, 7 gün 24 saat hizmet veren şehir hastanelerinde bugüne kadar 85 milyonu aşkın acil muayene gerçekleştirildi.

Şehir hastanelerinde robotik cerrahi sistemleri, hibrit ameliyathaneler ve gelişmiş görüntüleme teknolojileri de teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılıyor. Yapımı süren 13 şehir hastanesinin ileri teknoloji altyapısı, modern sağlık birimleri ve hasta odaklı tasarımıyla hizmet kapasitesini artırması, tamamlanmalarının ardından vatandaşların kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör