Ofis ışıkları bizi yaşlandırır mı?

Ofis ışıkları, uzun çalışma saatleri, stres, uykusuzluk ve klimalı ortam gibi ofis yaşamına eşlik eden koşullar, cildin daha kuru, solgun ve yorgun görünmesine neden olabiliyor. Son dönemde sosyal medyada 'ofis yaşlandırması' olarak adlandırılan bu durum, tıbbi bir tanı olmasa da ofis çalışanlarının cilt sağlığına yönelik bazı önemli soruları gündeme getiriyor. Özellikle Çin'de iş yerlerindeki ışıklardan korunmak için güneş şemsiyesi açma akımı dikkatleri çekiyor.

BİLGİSAYAR GÜNEŞ GİBİ DEĞİL

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Afacan Yıldırım, "Ofis yaşlandırması dikkat çekici bir sosyal medya kavramı olsa da bilimsel açıdan bilgisayar ekranını yeni bir güneş gibi görmek doğru değil" dedi. Bakın ofis yaşlandırması ile ilgili neler anlattı… Doç. Dr. Yıldırım, "Ofis yaşlandırması tıbbi bir tanı ya da dermatolojide kabul edilmiş bilimsel bir kavram değil son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan bir ifade. İş yerlerindeki ışıklar, uzun çalışma saatleri, stres, uykusuzluk, kuru ve klimalı ortam, hareketsizlik, gün boyu ekran karşısında kalma gibi faktörlerin kişinin cildini daha solgun, kuru veya yorgun göstermesini tarif etmek için kullanılıyor. Ofiste çalışmak cildi doğrudan yaşlandırır demek doğru değil; ancak ofis yaşamına eşlik eden bazı çevresel ve yaşam tarzı faktörleri cilt görünümünü ve cilt bariyerini olumsuz etkileyebilir" dedi.

CİLDİ NASIL ETKİLİYOR?

Masa başında oturmanın kendisinden çok, bu yaşam biçimine eşlik eden koşulların cilt görünümünü etkileyebildiğini söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, "Düşük nemli ve klimalı ortamlar ciltte kuruluk, gerginlik ve mat görünüme yol açarken; uzun çalışma saatleri, stres ve düzensiz uyku da kişinin daha yorgun görünmesine neden olabilir. Bununla birlikte, kalıcı cilt yaşlanmasında en önemli çevresel faktör, yıllar boyunca maruz kalınan ultraviyole ışınlarıdır" dedi.

MAVİ IŞIĞIN MİKTARI ÖNEMLİ

Güneş ışığındaki görünür ışığın, özellikle yüzde kahverengi lekelere neden olan melazmaya ve leke oluşumuna yatkın kişilerde pigmentasyonu artırabildiğine ilişkin güçlü kanıtlar olduğunu da belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Ekranlardan mavi ışık yayıldığı doğru olsa da cilt üzerindeki etkide maruz kalınan ışığın miktarı önem taşıyor. Yüksek dozda mavi ve görünür ışığın lekelenme ve oksidatif strese yol açabildiği bilinse de telefon ve bilgisayar ekranlarının günlük kullanımda cilde ulaştırdığı enerji, güneş ışığıyla karşılaştırıldığında oldukça düşük. Mevcut veriler, normal ekran kullanımının ciltte belirgin yaşlanma veya lekelenmeye neden olduğunu göstermiyor. Ofis ortamındaki cilt kuruluğunu ise mavi ışıktan çok klima, ısıtma sistemleri ve düşük ortam nemiyle açıklamak daha doğru" dedi.

GÜNEŞ IŞIĞI DAHA ZARARLI

ÇİN'de ofiste ışıktan korunmak için şemsiye veya yüzü örten materyaller kullanılmasının ise ışığa maruziyeti azalttığını ancak standart ofis aydınlatmasından korunmak için masa başında şemsiye ya da tam yüz maskesi kullanmayı gerektiren bilimsel bir veri bulunmadığını belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Pencere kenarında uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalan kişilerde fiziksel gölgeleme faydalı olabilir. Burada korunması gereken ofis lambası değil, dışarıdan gelen güneş ışığıdır" dedi.

PENCERE KENARINDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Ofiste pencere kenarında çalışanların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, şu önerilerde bulundu: "Güneş koruyucu kullanımı, kişinin çalışma ortamına ve güneşe maruz kalma süresine göre değişir. Standart pencere camı, güneş yanıklarının başlıca nedeni olan UVB ışınlarının büyük bölümünü engellese de cilt yaşlanmasında önemli rol oynayan UVA ışınlarının bir kısmı camdan geçebilir. Bu nedenle pencere yakınında çalışan, gün içinde dışarı çıkan veya güneşe maruz kalan kişilerin UVA ve görünür ışığa karşı da koruma sağlayan, geniş spektrumlu SPF 30–50 güneş koruyucu kullanması önerilebilir. Pencereden uzak ve güneş almayan bir ortamda çalışanların ise yalnızca bilgisayar ekranı nedeniyle gün içinde güneş koruyucuyu tekrar tekrar uygulaması için güçlü bir bilimsel gerekçe bulunmuyor. Melazma veya belirgin leke eğilimi olan kişilerde ise görünür ışığa karşı ek koruma sağlayan, demir oksit içeren renkli güneş koruyucular tercih edilebilir."

SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

DOÇ. Dr. Yıldırım, sağlıklı bir cilt için ofiste nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise şöyle açıkladı:

■ Gün ışığını küçümsemeyin; özellikle pencere yakınında çalışıyorsanız veya gün içinde dışarı çıkıyorsanız uygun güneş koruyucu kullanın.

■ Klima ve kuru havaya karşı cilt bariyerini koruyun; cildinize uygun basit bir nemlendirici çoğu zaman pahalı ve karmaşık rutinlerden daha değerlidir.

■ Uzun süre kesintisiz çalışmaya karşı önlem alın. Hareket molaları verin. Su tüketin ve uyku kalitenizi önemseyin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör