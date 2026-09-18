27 şehir hastanesinde 455 milyon muayene

Modern altyapıları, ileri teknoloji imkânları, geniş yatak kapasiteleriyle dikkat çeken şehir hastanelerine her gün bir yenisi ekleniyor. En son geçtiğimiz pazar Samsun Şehir Hastanesi açıldı.

HER İLDE AYRI OPERASYON

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sağlık hizmetinde artık şehirler arasında mesafe olmadığını belirterek, "İleri tıp uygulamaları Anadolu'nun her noktasında yapılabilmektedir. Siirt'te açık kalp ameliyatı, Malatya'da karaciğer nakli, Van'da ileri cerrahi uygulamalar, Antalya'da yüksek teknoloji gerektiren tedavileri yapabiliyoruz. Çeyrek asır önce büyük şehirlerde olan birçok işlem, bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinde başarıyla uygulanıyor. Vatandaşlarımız nitelikli sağlık hizmetine kendi şehrinde ulaşabiliyor" demişti. Peki ama 9 yılda kaç şehir hastanesi hizmete sunuldu? Şehir hastanelerinden ne kadar vatandaş hizmet aldı? İşte Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizdeki şehir hastanelerinin vizyonu...

27 ŞEHİR HASTANESİ VAR

Türkiye genelinde hizmet veren 27 şehir hastanesi, geniş kapasitesi, modern altyapısı ve güçlü sağlık kadrolarıyla vatandaşlara hizmet sunuyor. Şehir hastaneleri; teşhis, tedavi, ameliyat, rehabilitasyon, eğitim ve araştırma hizmetlerini aynı kampüs içerisinde bir araya getirerek vatandaşların sağlık hizmetlerinden bütüncül ve etkin şekilde yararlanmasına imkân sağlıyor. Branş çeşitliliği sayesinde hastalar, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine aynı kampüs içerisinde ulaşabiliyor.

40 BİN HASTA YATAĞI

Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip şehir hastaneleri, nitelikli hasta odaları ve modern sağlık birimleriyle vatandaşlara yüksek standartlarda tedavi ortamı sunmayı hedefliyor. İnşaatı devam eden 13 şehir hastanesinin tamamlanmasıyla birlikte toplam yatak kapasitesinin yaklaşık 56 bine ulaşması hedefleniyor.

12 MİLYON AMELİYAT

Şehir hastanelerinde bugüne kadar 455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti sunulurken, yaklaşık 12 milyon ameliyat gerçekleştirildi. İleri teknolojiyle donatılmış ameliyathanelerde özellikli ve ileri düzey cerrahi işlemler uygulanabiliyor.

ACİLLERDE 85 MİLYON MUAYENE

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren şehir hastaneleri, acil sağlık hizmetlerinde de önemli bir rol üstleniyor. Şehir hastanelerinde bugüne kadar 85 milyonu aşkın hastaya acil muayene hizmeti sunuldu.

13 ŞEHİR HASTANESİNİN YAPIMI DEVAM EDİYOR

YAPIMI devam eden 13 şehir hastanesi; ileri teknoloji altyapısı, modern sağlık birimleri ve hasta odaklı tasarımıyla sağlık hizmetlerinin kapasitesini daha da artıracak şekilde planlanıyor.

ROBOTİK CERRAHİ VE İLERİ TEKNOLOJİ

ŞEHİR hastanelerinde kullanılan ileri teknoloji sistemleri, teşhis ve tedavi süreçlerinde sağlık profesyonellerine önemli imkânlar sunuyor. Robotik cerrahi, hibrit ameliyathaneler ve gelişmiş görüntüleme sistemleri gibi teknolojilerle özellikli sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör