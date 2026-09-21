Kirli hava ve küresel ısınma Akciğer kanserini tetikliyor

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, sigaranın yanı sıra hava kirliliği ve küresel ısınmanın kanseri tetikleyen etkenler arasında yer aldığını söyledi. Son yıllarda giderek artan akciğer sertleşmesinin de kendi alanları olduğunu ifade eden Çuhadaroğlu, "Bu grup içinde hava yolu hastalıkları olan astım ve KOAH'ın yanı sıra akciğer hastalığının ilerlemesiyle ortaya çıkan hastalıklar, alerjiler, akciğer kanseri, emboli dediğimiz damar tıkanıklıkları bizim işimiz. Bu hastalıklarda şikayetler genelde öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı oluyor" dedi.

Çuhadaroğlu, yakın zamanda derneğin akciğer kanseri konusunda önemli bir çalışma yaptığını belirterek, bu kapsamda çok sayıda bilim insanının çalışmaya destek verdiğini söyledi. Tütün kullanımındaki artış, elektronik sigara kullanımı ve çocukların bunlardan daha fazla etkilenmesiyle akciğer hastalıklarında ciddi artış görüldüğünü vurgulayan Çuhadaroğlu, "Dernek olarak akciğer kanserinin ülkedeki görülme sıklığını ve yaklaşımlarını gösteren bir kanser haritası çalışması yaptık. Burada sigara etkiliyken, küresel ısınmanın ve hava kirliliğinin kanseri artırıcı etkileri net bir şekilde ortaya konuldu" diye konuştu.

Dünyada da akciğer hastalığında artış yaşandığına işaret eden Çuhadaroğlu, şöyle devam etti: "2020'den sonraki dönemde özellikle kalitesiz hava nedeniyle birçok akciğer hastalığında 1,5 kattan 4 kata kadar artışlar var. Dünyada da hastalıkla ilgili artış var ama ülkemizde daha fazla. Mesela Iğdır, hava kirliliği en fazla olan il. Bunlarla ilgili ülkemizdeki farklılıkları araştırıyor, o bölgedeki meslektaşlarımızla konuşuyor, daha fazla eğitim vermek için çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığıyla sürekli irtibat halindeyiz, birbirimize verdiğimiz desteklerle hastaların yeni tedavi ve tanı yöntemlerine daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz."