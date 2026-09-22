ALS hastalarının hayatını değiştirecek keşif

Stanford Üniversitesi, insan beyninin gelişimiyle ilgili ezber bozan bir keşif yaptı. Bugüne kadar beynin tek bir kökten büyüdüğü sanılıyordu. Ancak yeni araştırma, beynin ön ve arka kısımlarının anne karnındaki ilk dönemden itibaren iki farklı hücre grubundan geliştiğini gösterdi. Yani beyin, adeta iki ayrı organ gibi farklı biyolojik planlar izliyor. Bilim insanları bu gizemi çözerek laboratuvarda kök hücrelerden çalışan motor nöronlar (hareket sinirleri) üretmeyi başardı. Bu gelişme, doğrudan hareket sistemini vuran ve kesin tedavisi olmayan ALS (kas erimesine yol açan sinir hastalığı) ve SMA (genetik kas hastalığı) için devrim niteliğinde bir umut ışığı oldu. Laboratuvarda üretilen bu hücreler, hastalıkların mekanizmasını çözmeyi ve yeni ilaçlar geliştirmeyi kolaylaştıracak.

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