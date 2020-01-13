Tur Assist özel risk ürünleri ile farklılık sağlayacak

Asistans sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Tur Assist, 2020 yılı için strateji planını çizdi. Şirket, 2020 yılında hayata geçirmeyi planladığı yeni ürün ve hizmetlerle birlikte sektördeki konumunu daha da güçlendirerek asistans hizmetlerine farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, bu kapsamda 2020 yılında müşteri hizmet kalitesini artıracaklarını ve piyasada olmayan yeni ürün ve hizmetlere odaklanacaklarını söyledi. Sektörde tüm oyuncuların yeni ürünlerle farklılaşmaya çalışsa da aslında hem sektörün hem de rakiplerin kendilerini tekrarladıklarına dikkat çeken Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, bu durumun 2020 yılında özellikle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu söyledi. Yener, "Önümüzdeki yıl hayata geçirmeye hazır olduğumuz yeni ürün ve hizmetlerle asistans hizmetlerine farklı bir bakış açısı getireceğimizi ve sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğimizi düşünüyorum. Bu kapsamda farklı alanlarda, başta sigorta şirketlerine, otomotive sektörüne ve diğer B2B2C kanallara yönelik yeni asistans hizmet paketleri ve özel risk ürünleri hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

HAYATIN HER ALANINA DOKUNMAK İSTİYORUZ

Nevra Yener, Tur Assist olarak hayatın her alanına dokunan yeni oluşturdukları geniş kapsamlı ve yaratıcı ürünlerle dijital bir deneyim sunmaya hazır olduklarını da belirterek, "Dijital inovasyon çerçevesinde kurguladığımız ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimizin 360 derece asistans ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak bizim için son derece önemli" dedi. Türkiye'de kişi başına düşen sigorta prim harcamasının hala çok düşük seyrettiğini kaydeden Yener, ülkemizdeki 150-160 dolarlık harcamanın dünyada 650-700 dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Yener, "Aynı şekilde sigorta sektörünün GSMH'dan aldığı pay dünyaya kıyasla çok düşük kalıyor. Ama ben bunu negatif bir durum olarak düşünmüyor, bu durum sektörün genişlemesi için hala büyük bir hacme sahip olduğunun bir göstergesi diye düşünüyorum. Bu gelişen yapı içerisinde sektöre yeni oyuncuların girmesini, yine bazı şirketlerin güçlerini birleştirmesini, sektör genişleyip büyürken doğal bir süreç olarak görüyorum. Sektörün gelişmesi adına bizlerin de büyük bir sorumluluğu olduğu bilincinde olarak, durmadan kendimizi geliştirip, çağın yenilikleri ve gerekliliklerini yakından takip edip, bu yenilik ve gerekliliklere adapte olarak sigortalıların ihtiyaçlarını karşılamak için daha yaratıcı olmamız, daha sıra dışı düşünmemiz gerektiği görüşündeyim" değerlendirmesini yaptı

TEDARİKÇİ AĞIMIZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Yener, Tur Assist'in asistans sektöründeki en önemli güçlerini ise tedarikçi ağı olarak tanımladı. "Bu büyük ve geniş ağın önemli bir bölümü, çok uzun yıllardır sadece Tur Assist ile çalışıyor" diyen Yener, tedarikçileri için şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz onlarla güçlüyüz ve gerçekten onlarla bir aile gibiyiz. Tüm sektör paydaşlarını olumsuz etkileyen içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, hiç şüphesiz tedarikçi ağımızı oluşturan iş ortaklarımızı da olumsuz etkiledi. O nedenle 2019 yılının onlar için de kolay bir yıl olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle rent a car iş ortaklarımız için; senenin ilk yarısı artan döviz kurları, araç satın alma maliyetleri, yüksek banka kredi faiz oranları, krediye erişim zorlukları, hatta sıfır araç bulma zorlukları, mevcut filo satış fiyatı ile yeni araç satın alma arasındaki farkın çok açılması gibi nedenlerle çok zor geçti. Bu zorluklar, içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısına da yansımaya devam ediyor. Bu duruma karşın bu dönemde tedarikçi iş ortaklarımızla tıpkı bir aile gibi şeffaf şekilde sorunları masaya yatırarak, birbirimize destek olarak ilerledik. Bizi bu yıl da rakiplerimizden farklı kılan bu oldu. Tüm paydaşlarla kazan-kazan modelini benimsedik ve bunda ısrarcı olduk."

HİZMET SÜREÇLERİNİ PRATİK HALE GETİRECEĞİZ

Tur Assist olarak 2020 yılında liderliklerini korumayı hedeflediklerini kaydeden Yener, partnerleri ve tedarikçi ağları ile birlikte oluşturdukları ekosistemi sağlıklı bir şekilde ayakta tutmak istediklerini de söyledi. Yener, ilk müşterilerinin sigorta şirketleri olduğuna değinirken, 2020'de de onlara Turnkey hizmetler vermeye devam ediyor olmak istediklerini ifade etti. "Bu hizmetlerin boyutlarını değiştirmeye devam etmek hedeflerimiz arasında yer alıyor" diyen Yener, "360 derece Turnkey ile onların ihtiyaçları ışığında geliştirilmiş, paketlenmiş çözümler ve o çözümleri sunabileceğimiz çok geniş bir tedarikçi hizmet birimi ağı ile dijital çözümler ve onların son tüketicilerine sunabileceği satış kanallarının boyutunu daha da genişletmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

HAYATA DOKUNAN ÜRÜNLER SUNACAĞIZ

Yener, bu yeni dönemde mevcut ürün ve hizmetlerle birlikte hayatın her alanına dokunan yaratıcı ürünlerle dijital bir deneyim sunmaya hazır olduklarının da altını çizdi. Bu kapsamda müşterilerine sundukları hizmet süreçlerini daha pratik hale getirmek ve hizmet kalitesini daha ileri seviyelere taşımak adına dijitalizasyon alanında yeni bir yapılanma sağladıklarını da kaydeden Yener, diğer hedefleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "Operasyonel yükü azaltacak, maliyetleri düşürecek, suistimale açık konuları daha etkin bir şekilde yönetecek olan yenilikçi çözümlerimizdeki başarıyı 2020'de de geliştirmeye devam ederek aktif takipçisi olacağız."