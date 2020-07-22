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Son dakika: 'da Mariano takımla vedalaştı!

Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden 'da, ayrılıklar da gerçekleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Japon yıldız takımdan ayrılırken daha sonra kulübü tarafından çağırılmıştı. Galatasaray'da futbolu bırakırken son olarak Mariano da takımla son antrenmanına çıkmasının ardından 'parçalı' formaya veda etti.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 13:10 Son Güncelleme: 22.7.2020 13:37 ABONE OL
Mariano Galatasaray'a veda etti

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, ayrılıklar da gerçekleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Japon yıldız Nagatomo takımdan ayrılırken daha sonra Henry Onyekuru kulübü tarafından çağırılmıştı. Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bırakırken son olarak Mariano da takımla son antrenmanına çıkmasının ardından 'parçalı' formaya veda etti.


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Son dakika: Galatasaray'da Mariano takımla vedalaştı!
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