Sergen Yalçın açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

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Son dakika Beşikaş haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü basın toplantısı düzenliyor. Yalçın'ın açıklamalarını sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 13:34 Son Güncelleme: 7.9.2020 13:57 ABONE OL
Son dakika Beşikaş haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısı düzenliyor. Yalçın'ın açıklamalarını sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
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Sergen Yalçın öne çıkan açıklamaları
"Geçen sezon bittikten sonra, takımımızın yüzde 70'i takımdan ayrıldı, giden futbolcular Burak Yılmaz'ın haricinde bizim dışımızda oldu."

"Şuan bütçemiz 30 milyon euro, TFF'de koyduğu limitler ile transfer yapamıyoruz. Sezon bittikten sonra 8 - 9 transfer istemiştim, yine aynı şeyleri düşünüyorum. Ama bu futbolcular gerçekten katkı verecek oyuncular olmalı.Burak'da kulübümüzü düşündüğü için böyle bir karar aldı."

"Bütçemizi düşünmemiz gerekiyor, bütçeye uygun transferler yapmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz."

"Görüştüğümüz isimler var, gidecek oyuncular var, evet biraz gerideyiz ama daha transfer döneminin bitmesine daha çok var."

"Pandemi döneminden dolayı Eylül'de oynayacağımız eleme maçını, çok erken oynadık. Hazırlık yapamadan böyle bir maça çıktık, 3 gün antrenman ile maça çıkan futbolcularımız oldu."

"Ben televizyondan mesaj felan vermedim, yöneticiler ile hergün beraber oluyoruz, ekonomi işlerine ben karışmıyorum, sadece isimler konusunda konuşuyoruz."

"Benim onay vermediğim tek transfer Balotelli transferiydi."

"Ben Fatih Aksoy'la ilgili Rıza Çalımbay'la konuşmadım, olumlu rapor falan da almadım. Rıza hocaya göre Fatih Aksoy madem bu kadar iyi oyuncuydu Sivasspor neden bize teklif yapmadı?"

"Keşke gitmesin dediğim tek futbolcu Elneny'dir. Mohamed Elneny'nin rakamı çok yüksek, zaten Arsenal'in oyuncusu. Oradan bir oyuncuyu buraya geri getirmek kolay değil."

"Camiamızın iyi gitmesi için her şeyi yapıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz, bu dönem bana denk geldi. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

"Sağ bekimiz yok, forvetimiz var ama az. Taraftarımızdan biraz sabır rica ediyoruz."

"PAOK maçından önce Douglas'la konuştum, 'Hazır mısın, oynayabilir misin?' dedim. Sakatlık atlattı, bunu belirtti. Bence doğrusunu da yaptı, doğruyu söyledi. Dolayısıyla oynatmadık. Aylardır oynamayan oyuncuları 10 günde maça hazırlamak zor."

"En rahat olduğumuz pozisyon kale, Ersin ve Utku ile devam edeceğiz."

"Hiç planlamadığımız Şampiyonlar Ligi maçı çıktı. Ligi dördüncü bitirsek daha iyiydi. Direkt UEFA'ya katılacaktık. Şimdi eleme oynamak zorundayız. O da ayrı bir iş."

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Sergen Yalçın açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE
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