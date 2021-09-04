SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükseliyor! Piyasalarda çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? (4 Eylül)

Altın fiyatları son dakika haberi... Canlı altın fiyatları, hafta sonu da yakından izleniyor. Düğün ve nikahlardaki azalmaya bağlı olarak çeyrek altın ve gram altına olan ilgi de nispeten düştü. Buna rağmen, çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen büyük değer görüyor. Hâl böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor.

4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.