Canlı altın fiyatları son dakika... Yükselişe geçen altın fiyatları, serbest piyasaların son işlem gününde yakından takip ediliyor. Ekim ayının sonlarına doğru gelinirken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. Bir süredir dalgalı bir grafik çizen gram altın ve çeyrek altın, sert bir yükseliş eğilimi gösterdi. Gram altın fiyatı 550 TL'yi test etmeye hazırlanırken çeyrek altın fiyatı ise 900 TL'yi gördü. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında öne çıkmaya başladı.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (22 EKİM 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.570,00

Satış: 3.624,00

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