Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ile ilgili olarak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Çekiliş saat 21.30'da canlı ve noter huzurunda yapılıyor ve sonuçlar kısa süre içerisinde açıklanıyor. Peki Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Kasım 2021 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı
Sayısal Loto büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılıyor. Sayısal Loto çekilişi, 17 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar açıklanacak...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 KASIM 2021: 13 - 15 - 43 - 51 - 71 - 88 + 50 (JOKER) + 84 (SÜPERSTAR)
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.