Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde kazanan belli oluyor! Atalanta - Bayer Leverkusen maçında ilk gol geldi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanan finalde, bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için mücadele ediyor.