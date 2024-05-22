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Giriş Tarihi: 22.5.2024 22:03 Son Güncelleme: 22.5.2024 22:13

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde kazanan belli oluyor! Atalanta - Bayer Leverkusen maçında ilk gol geldi

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde kazanan belli oluyor! Atalanta - Bayer Leverkusen maçında ilk gol geldi

Son dakika haberi: Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için Dublin'de karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk düdük çaldı. İşte tüm detaylar...

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası sahibini buluyor.

CANLI | Atalanta 1-0 Bayer Leverkusen

GOL | 12' Lookman

İŞTE İLK 11'LER

Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri, De Ketelaere, Lookman, Scamacca.

Bayer Leverkusen: Kovar, Stanisic, Tah, Tapsoba, Frimpong, Xhaka, Palacios, Hincapie, Grimaldo, Wirtz, Adli.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanan finalde, bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için mücadele ediyor.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çaldığı ve TSİ 22.00'de başlayan final müsabakası, TV8.5 ile Exxen'den canlı yayımlanıyor.

Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.

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Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde kazanan belli oluyor! Atalanta - Bayer Leverkusen maçında ilk gol geldi
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