Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina’yı açıkladı

Galatasaray, eski oyuncusu Gabonlu yıldız Mario Lemina transferi için Wolverhampton ile görüşmelere başladığını açıkladı. Oyuncu bu akşam İstanbul'da olacak.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

32 yaşındaki tecrübeli orta sahanın sarı-kırmızılı kulüple 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Lemina bu sezon Wolverhampton formasıyla 17 Premier Lig maçında 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.