Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'yı açıkladı
Giriş Tarihi: 5.2.2025 17:20 Son Güncelleme: 5.2.2025 17:42

Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'yı açıkladı

Son dakika haberi: Galatasaray, Mario Lemina'nın transferi için Wolverhampton ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina’yı açıkladı

Galatasaray, eski oyuncusu Gabonlu yıldız Mario Lemina transferi için Wolverhampton ile görüşmelere başladığını açıkladı. Oyuncu bu akşam İstanbul'da olacak.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

32 yaşındaki tecrübeli orta sahanın sarı-kırmızılı kulüple 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Lemina bu sezon Wolverhampton formasıyla 17 Premier Lig maçında 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'yı açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA