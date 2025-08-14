Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz! Benfica’dan olay karar...

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile gerçekleştirdiği görüşmelerde sorun çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon Euro + 2,5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti. Bu nedenle Kerem'in uçuş planı iptal edildi. Benfica bu duruma sert tepki gösterdi ve görüşmelere ara verdi.

Sarı-lacivertliler, daha sonra Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon Euro civarında yeni bir resmi teklif yaptı. Benfica teklifi değerlendirmeye almadı.

Ayrıntılar geliyor...