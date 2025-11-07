A Millî Takım’ın Bulgaristan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı.

Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a çağrıldı.

İşte A Milli Takım kadrosu:



Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.



Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik



Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.



Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı.

BULGARİSTAN MAÇI PROGRAMI

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirecek.

A Millî Takım, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

Ay-Yıldızlılar, Bursa'ya varışı takiben, saat 19.45'te Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir millî futbolcu, saat 20.00'de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

İSPANYA MAÇI PROGRAMI

Milliler, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

A Millî Takım, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 15.00'te İspanya maçı için uçakla Sevilla'ya gidecek.

A Millî Takım kafilesi, Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir millî futbolcu saat 19.00'da (TSİ 21.00) statta bir basın toplantısı düzenleyecek.