Son dakika haberi | Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulunuyor!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

"Rafa Silva ile ilgili yaşadıklarımızı net bir biçimde anlatmak istiyorum. Menajeri aradı ve görüşme talep etti. Daha sonra görüşme gerçekleştirdik. Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Başta oyundan alınmasına karşılık konuşmak istedik. Mesele büyümeden çözmek istedik. Rafa ile yaptığımız görüşmede emekli olmak istediğini söyledi.

Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok.

Biz ilk günden beri Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Ben Beşiktaş başkanı olarak en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Kendisiyle bire birde uzun uzun konuştuk. Hepimizin onu ne kadar sevdiğini, devre arasına kadar sahaya çıkması gerektiğini söyledik. Rafa bu konuda şu ana kadar olumlu bir adım atmadı. Bundan sonra ayrılmak istiyorsa devre arasında kulübümüz tatmin edecek bir bedel gerektiği kendisine ifade edildi. Rafa'nın menajeri bana, '3 M€ getireyim, bizi hemen bırakın' gibi komik bir cevap verdi. Burası Beşiktaş. Burada oyuncular kendi şartları dikta edemez.

Rafa Silva sözleşmeli oyuncumuzdur. Önünde 2 seçeneği var, ya bir an önce profesyonelliğin gereğini yapar ya da Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir gider. İkisini de yapmıyorsa hiçbir yere gidemez. Gerekirse parasını veririz burada oturur.

Her oyuncunun alternatifi bulunur. Beşiktaş 1 oyuncu vazgeçti diye hedeflerinden vazgeçmez. Transfer döneminde gerekli hamleleri yaparak Beşiktaş'ı hak ettiği seviyeye taşıyacağız.

İlk günden beri Rafa'ya özel davrandık, her derdiyle ilgilendik. Hiç kimsenin bir suçlu aramasına gerek yok."

SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

"Kendi çalıştığım oyuncuyla ilgili özel şeylerimizi burada ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz. Teşekkür ederiz. İş ahlakımızı sorgulamaya başladınız. Benim hiç söylemediğim sözleri yazdınız sosyal medyada. Hiç idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. Anlatacağım birazdan. Gerçekleri anlatacağım.

Göreve başladığım ilk gün Rafa Silva ilk konuşmamızda bana 'Sezon başına kampına zoraki geldim. Futbolu bırakmak istiyorum. Burada çok mutsuzum' gibi cümleler söyledi. Ben dedim ki eyvah bomba kucağımızda patladı. Keny Arroyo da benzer cümleler söyledi.

Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok. Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım.

Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi.

Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil.

Her Pazartesi Rafa Silva antrenmana çıkacak mı, bu hafta oynayacak mı bilmiyoruz. Menajeri arıyor bizi bırakırsanız bu hafta antrenmana çıksın. Böyle tehditlerde bulunuyor. Burası Beşiktaş. Burada herkesin yeri dolar. Önemli olan camiaya hizmet etmek.