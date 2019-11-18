Sular ne zaman gelecek? 18 Kasım İSKİ İstanbul Zeytinburnu su kesintisi programı!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yeni haftanın ilk gününde yaşanan kesintiler hayatı olumsuz etkilerken İSKİ'den duyuru yapıldı. Gelen bilgiye göre içme suyu isale hattındaki arızanın giderimi İçin onarım yapılıyor. Hal böyle olunca '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki 18 Kasım İSKİ Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 18 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ

Haberimizde, 18 Kasım İSKİ su kesintisine dair detaylar yer alıyor.

Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Öte yandan; Beylikdüzü, Sarıyer, Fatih, Küçükçekmece ve Kadıköy'de de su kesintileri yaşanıyor.

İlçe:Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler:

Sümer Mah,

Veliefendi Mah,

Yeşiltepe Mah,

Nuripaşa Mah,

Beştelsiz Mah,

Cırpıcı Mah,

Kazlıçeşme Mah

Açıklama: İçmesuyu isale hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 13:07:14.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER SU KESİNTİLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Barış Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:05:01.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Barış Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:26:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Silivrikapı Mah,Sümbül Efendi Mah,Seyyid Ömer Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 11:43:57.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 10:18:59.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah,İnönü Mah,Tevfikbey Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 10:48:59.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:04:53.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:09:43.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.