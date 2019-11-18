Sular ne zaman gelecek? 18 Kasım İSKİ İstanbul Zeytinburnu su kesintisi programı!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yeni haftanın ilk gününde yaşanan kesintiler hayatı olumsuz etkilerken İSKİ'den duyuru yapıldı. Gelen bilgiye göre içme suyu isale hattındaki arızanın giderimi İçin onarım yapılıyor. Hal böyle olunca '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki 18 Kasım İSKİ Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar…
Haberimizde, 18 Kasım İSKİ su kesintisine dair detaylar yer alıyor.
Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Öte yandan; Beylikdüzü, Sarıyer, Fatih, Küçükçekmece ve Kadıköy'de de su kesintileri yaşanıyor.
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:
Sümer Mah,
Veliefendi Mah,
Yeşiltepe Mah,
Nuripaşa Mah,
Beştelsiz Mah,
Cırpıcı Mah,
Kazlıçeşme Mah
Açıklama: İçmesuyu isale hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 13:07:14.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Barış Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:05:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Barış Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:26:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Silivrikapı Mah,Sümbül Efendi Mah,Seyyid Ömer Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 11:43:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 10:18:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah,İnönü Mah,Tevfikbey Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 10:48:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:04:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:09:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.