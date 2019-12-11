Sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı burada!

Sular ne zaman gelecek? Sorusu, vatandaşların merak konusu oldu. 11 Aralık İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kesinti programı belli oldu. İstanbul'da yaşanan kesintilerin arıza ve bakım onarım sebebiyle olacağı duyuruldu. Her gün güncel olarak su kesinti programı açıklanıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı sizlerle…
SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 ARALIK
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programını yayınladı. Haberimizde, 11 Aralık İSKİ su kesintisi programına ulaşabilirsiniz.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-11 09:10:49.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-10 08:23:22.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ünalan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-11 08:55:06.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.