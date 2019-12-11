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? 11 Aralık İSKİ İstanbul arıza programı burada!

İstanbul’un bazı ilçelerinde yaşanan hayatı olumsuz etkiliyor. Arıza ve bakım onarım çalışmaları sebebiyle 11 Aralık’ta kesintiler yaşanıyor. Vatandaşlar ‘’ ?’’ sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kesinti programı duyurdu. Bahçelievler, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında su kesintisi etkili olacak. Peki Sular ne zaman gelecek? Saat kaçta? 11 Aralık İSKİ arıza programı!

Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:30
Sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı burada!

Sular ne zaman gelecek? Sorusu, vatandaşların merak konusu oldu. 11 Aralık İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kesinti programı belli oldu. İstanbul'da yaşanan kesintilerin arıza ve bakım onarım sebebiyle olacağı duyuruldu. Her gün güncel olarak su kesinti programı açıklanıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı sizlerle…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 ARALIK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programını yayınladı. Haberimizde, 11 Aralık İSKİ su kesintisi programına ulaşabilirsiniz.

Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-11 09:10:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-10 08:23:22.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-11 08:55:06.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı burada!
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