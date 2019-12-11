Sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı burada!

Sular ne zaman gelecek? Sorusu, vatandaşların merak konusu oldu. 11 Aralık İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kesinti programı belli oldu. İstanbul'da yaşanan kesintilerin arıza ve bakım onarım sebebiyle olacağı duyuruldu. Her gün güncel olarak su kesinti programı açıklanıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı sizlerle…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 ARALIK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programını yayınladı. Haberimizde, 11 Aralık İSKİ su kesintisi programına ulaşabilirsiniz.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-11 09:10:49.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-10 08:23:22.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-11 08:55:06.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.