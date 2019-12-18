Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri! 18 Aralık 2019

İstanbul'da bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan kesintilerin saatleri ve günleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel olarak duyuruluyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ''Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugün Üsküdar ve Fatih ilçelerinde belli saat aralığında su verilmeyecek. Peki 18 Aralık sular ne zaman gelecek? İşte, 18 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 18 ARALIK

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Mimar Kemalettin Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-18 08:59:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-18 03:18:37.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.