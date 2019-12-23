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açıkladı: Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de ! 23 Aralık ?

'de yaşanan , kent genelinde çeşitli ilçelerde etkisini hissettiriyor. Yapılan açıklamada, ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığı bildirilirken; Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. Hâl böyle olunca da, bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar da '23 Aralık 2019 ?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Haberimizin detaylarından 23 Aralık 2019 İZSU İzmir su kesintisi programı hakkında bilgi edinebilir; merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:32
İZSU açıkladı: İzmir Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de su kesintisi! 23 Aralık İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de yaşanan su kesintisi, 23 Aralık 2019 Pazartesi itibari ile hayatı oldukça olumsuz etkiliyor. Öyle ki, Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde yaşanan kesinti hakkında İZSU tarafından da duyuru yayımlandı. İZSU'nun yaptığı açıklamada, kent genelinde kullanıla içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken; Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi olacağı ifade edildi.

İZMİR'DE SULAR NEDEN KESİK?

İZSU, Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik ana boru hattının arızalandığını duyurdu. Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığını bildirilirken; Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde su kesintisi olacağı da açıkladı.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Hâl böyle olunca da, bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar 'İzmir'de sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Zira, yaşanan kesinti gündelik hayatı olumsuz etkiliyor.

İZSU İZMİR KESİNTİ PROGRAMI

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İZSU açıkladı: İzmir Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de su kesintisi! 23 Aralık İzmir'de sular ne zaman gelecek?
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