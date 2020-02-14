İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 14 Şubat İstanbul su kesintisi programı!

Ülkemizin metropol şehri İstanbul'da yaşanan su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 14 Şubat İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; 14 Şubat Cuma günü Bahçelievler, Bakırköy gibi bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? 14 Şubat İSKİ su kesintisi güncel program…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-14 06:18:58.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-13 19:28:10.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-14 08:13:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.