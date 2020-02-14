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duyurdu: ? 14 Şubat İstanbul programı!

14 Şubat Cuma günü İstanbul’un belirli semtlerinde yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () arıza ve onarım, yenileme çalışmaları nedeniyle ilçelerde yaşanacak su kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatlerini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar ‘’ ?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 14 Şubat sular ne zaman gelecek? İşte, arıza programı!

Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:26 ABONE OL
İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 14 Şubat İstanbul su kesintisi programı!

Ülkemizin metropol şehri İstanbul'da yaşanan su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 14 Şubat İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; 14 Şubat Cuma günü Bahçelievler, Bakırköy gibi bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? 14 Şubat İSKİ su kesintisi güncel program…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-14 06:18:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-13 19:28:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-14 08:13:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 14 Şubat İstanbul su kesintisi programı!
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